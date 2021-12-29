醫界最大集體逃漏稅！25醫師假捐款真逃稅 二審逆轉有罪

醫界5年多前爆發號稱「最大集體逃漏稅」案，25名醫師一審被判無罪，今卻逆轉改判有罪。示意圖／Ingimage

醫界5年多前爆發號稱「最大集體逃漏稅」案，現任國軍台中總醫院少將院長王智弘等25名醫師透過思源教育基金會、成漢基金會「假捐款、真逃稅」，一審以檢調推論辦案判決無罪，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判25人有罪，應執行2月至1年不等徒刑，皆得易科罰金，可上訴。

高院判決有罪者除王智弘外，還包括李瑞華、謝宗保、戴念梓、阮春榮、蔡建松、戴明正、陳金順、陳錫洲、林石化、陳登偉、潘如瑜、彭家勛、詹德全、陳正榮、陳建同、王定偉、陳立光、李蠻剛、蘇慶祥、邱賢忠、張正昌和陳喬鴻等人。

全案原有被告253人，前國防醫學院院長、中央研究院院士蔡作雍及蔣友柏岳父林欣榮、抗煞名醫張峰義等225人認罪，獲檢方處分緩起訴，另有一人證據不足不起訴，檢方起訴不認罪的27人，一審判無罪。

思源、成漢基金會提供「假捐贈、真逃稅」模式，讓捐款人透過捐款給基金會，以申請獎助為名，向基金會提出研究、論文、進修教育或學術社會公益活動等資料，由基金會將款項回流給捐款人，讓捐款人拿不實捐款收據，來扣除個人綜合所得稅總額。

王智弘等25人分別透過上述方式捐款給思源、成漢基金會，拿到不實捐款收據後，登載於綜合所得稅結算申報書上，藉此逃漏稅。

高院認為，根據基金會執行長、會計等人的說法，和相關捐款進帳資料，認定基金會有將款項回流給捐款人；此方式讓款項在捐款人左手、右手間流轉，而捐款人毫無付出，卻可以獲得扣抵稅捐的利益，認為確實有逃漏稅捐之實。

高院審酌，王智弘等25人皆為醫師身分，社會、經濟地位優於一般民眾，卻逃漏稅捐，損及國家稅收，違反稅賦公平性，且不正視己之非的犯罪探度，但大部分人遭查處後已補繳漏稅額，改判有罪並分別判刑2月至1年不等。