與兩少女深夜暢玩KTV 警臨檢發現最年輕竟然只有13歲

魏姓傳播經紀人找來兩名少女陪酒，警方臨檢發現兩人年僅13、16歲，但法官認為魏男可能不知道她們未成年，判無罪。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

就讀國中的A女以及高中的B女未成年就跑去當傳播妹，去年5月凌晨1時許，兩人接到魏姓經紀人電話，到漢神巨蛋附近某KTV坐檯陪酒，短短4小時入袋8000元，後來警方臨檢驚覺兩名少女稚氣未脫，查驗身分才發現兩名少女年僅13、16歲，因此將魏男依防治性剝削條例送辦。但魏男喊冤稱根本不知道A女、B女未成年，法官認為也兩名少女供詞有矛盾，採信魏男說法判無罪。

判決指出，去年5月6日凌晨1時許，魏男和好友在巨蛋附近的一家KTV開趴，為了炒熱氣氛，他傳訊給A女、B女，花8000元請她們坐檯4小時陪唱，2女到場後和魏男及他的友人同歡。

當天凌晨警方執行臨檢勤務，發現兩名少女稚氣未脫，盤查證件發現兩人年僅13、16歲，一個就讀國中一個讀高中，根本還未成年，兩人也供出是魏男花8000元請她們到場坐檯。

但魏男喊冤，辯稱他根本不知道A女、B女未成年。不過檢方根據A女、B女供詞，認為魏男請少女坐檯時應該知道兩人未成年，因此依媒介使少年為坐檯陪酒罪刑起訴他。

高雄地方法院審理時，A女在警詢、偵訊時供稱有告訴魏男她未成年，但法院審理時卻在庭上改口幫魏男說話，稱魏不知道她是國中生，兩人在KTV唱歌前，也沒有聊過年紀，魏男也沒問她幾歲。至於B女，警詢時雖然曾透露魏男知道她16歲，但後來又改口稱魏男不知道她未成年。

法官綜合A女、B女在警詢、偵訊時證詞，發現兩人說詞有很多矛盾未釐清，另根據魏男所提的臉書對話紀錄，發現A女確實事後才告知魏男未成年，因此認為檢方所提罪證不足，認定A女、B女被查獲時，魏男確實可能不知道兩人未成年，因此判魏男無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康