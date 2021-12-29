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前期貨副理「保本獲利」吸金教友1.3億 違反銀行法遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

某期貨公司前營業部副理戴家津，自己開工作室在教會向教友招攬代操海外期貨，宣稱保本高獲利，不法吸金1億3000萬多元，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王如玉調查後，今依違反銀行法、期貨交易法起訴戴女。

戴家津在2005年間，因涉嫌挪用客戶存款炒作期貨，遭檢方起訴後，被金管會下令公司解除職務。檢方調查，2011年至2019年底，她在松山靈糧堂擔任小組長期間，成立個人工作室代操期貨交易。

檢方追查，她對外招攬投資石油等能源類型海外期貨，招攬對象包括教會教友及教友的友人，她誆稱不但保證本金不失，且能有高額獲利，甚至每年獲利可高達37％。

檢方查出，一開始都有分紅，全案直到2018年周轉不靈，才有教友發現可能受騙提告。北檢檢肅黑金專組檢察官王如玉，今年9月14日指揮調查局新北市調查處，兵分4路搜索並約談戴女及其一雙陳姓子女。

據了解，戴女坦承犯行，但說做這些事情是為了賺多一點錢，奉獻給教會跟主。檢方計算出約有30幾人受害，其中許多被害人同意寬恕她，因為「神愛世人」。不過，有被害人則十分氣憤，因為高達上千萬元退休金全被騙光光。

檢方調查後，認為戴女不法吸金1億3000多萬元，今依違反銀行法、期貨交易法將她起訴。至於戴女的一雙陳姓子女，在當年期貨交易等帳戶開戶時尚未成年，屬於並不知情的人頭，今一併給予不起訴處分。

某期貨公司前營業部副理戴家津，自己開工作室在教會向教友招攬代操海外期貨，宣稱保本高獲利，不法吸金1億3000萬元，台北地檢署調查後，今依違反銀行法、期貨交易法起訴戴女。圖／本報資料照
某期貨公司前營業部副理戴家津，自己開工作室在教會向教友招攬代操海外期貨，宣稱保本高獲利，不法吸金1億3000萬元，台北地檢署調查後，今依違反銀行法、期貨交易法起訴戴女。圖／本報資料照

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