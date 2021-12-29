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趙建銘內線交易、偽證2罪 高院裁定合併執行3年10月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁女婿趙建銘16年前兩度參加「三井宴」、捲入台開公司內線交易，高等法院更五審認定共犯不法利益達1億318萬餘元，逾1億「門檻」，屬證券交易法加重內線交易罪，但本案自繫屬第一審法院超過8年，適用速審法減刑，判趙建銘3年8月徒刑，最高法院駁回定讞。趙因另犯偽證案遭判刑3月，檢察官聲請定應執行刑，高院今裁定執行3年10月。

趙建銘在10月25日已至台中監獄服刑。

2005年6、7月間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，攸關台開能否轉型為專業土地開發公司，或違約交割導致行政院金融重建基金接管，預料台開將可產生約15億元利得，淨值回升至18億元左右。官股股東彰化銀行決議不再持有台開股票，台開董事長蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票，放出「我將推動聯貸案，把信託部切割給日盛銀行，處理不良債權，以及彰銀要賣台開1萬3千張（實際為1萬2100張），有一席公股董事」風聲。

當年7月間，蘇德建二度安排三井宴，趙建銘在聚餐後，告知父親這個消息，趙向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後，再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億318萬餘元。

高院更五審指趙建銘當時不僅是台大醫師，也是總統女婿，智識程度和社經地位高於一般大眾，卻在三井宴中確認買股張數，再轉報父親，讓國人對證交市場的健全和公平產生高度疑慮，但考慮他在偵查中坦認且沒有實際獲利，檢察官求刑8年過重，判3年8月徒刑。最高法院10月14日駁回趙等人上訴定讞。

趙建銘另因在扁家弊案偵查時作偽證，遭處6月徒刑，減為3月，再加上這回犯證交法被判刑3年8月，檢察官向法院聲請定應執行刑。高院參酌二罪宣告刑的有期徒刑總和上限、各刑中最長期，以及趙的犯罪情節、危害情況、侵害法益、犯罪次數，定應執行3年10月徒刑。本件得抗告。

前總統陳水扁女婿趙建銘犯證券交易法加重內線交易罪、偽證罪，台灣高等法院今裁定二案合併執行3年10月徒刑。報系資料照片／記者王宏舜攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘犯證券交易法加重內線交易罪、偽證罪，台灣高等法院今裁定二案合併執行3年10月徒刑。報系資料照片／記者王宏舜攝影

趙建銘 內線交易

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