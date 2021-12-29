誆稱投資境外黃金原礦吸金18億 馬斯客負責人遭通緝

馬斯客外貿投資公司負責人曾永傑等人，被控以黃金等高價物品對外招攬投資，並宣稱可在柬埔寨買到黃金原礦成本價，賺取高額價差並保證獲利，吸金18億元。台北地檢署今依違反銀行法、刑法詐欺等罪起訴業務陳力揚等12人，並對曾男發布通緝。

檢方調查，曾永傑等人對外以黃金原礦買賣、美髮投資、鑽石投資買賣等名目招攬投資人收取資金，自2015年底至2019年8月間，由曾永傑對外宣稱有親戚在柬埔寨經營礦區，可以成本價買到黃金原礦，再將黃金原礦售出從中賺取高額價差。

檢方查出，曾永傑除自己招攬投資人外，並透過業務陳力揚、喬治森、黃子榮、曾玄燁、陳明儀、張雅筑及王劍清推廣，投資契約期滿保證投資人可獲取約定利息及領回全額投資本金。

檢方發現，該公司與投資人約定利息換算成年利率高達36%至1200%不等，吸引約60多人投資。全案直到2019年6、7月間即停止支付利息及本金給投資人，致血本無歸。檢察官調查後，今依法起訴12人。至於曾男的劉姓女友，因罪嫌不足，獲不起訴處分。