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老公不肯行房、公婆又頻催生 人妻壓力大到訴請離婚

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名人妻認為和先生性事不協調，結婚3年行房不到10次，公婆又不斷催問何時生小孩，造成她承受龐大壓力訴請離婚，先生則說每周至少行房1次，不願離婚；法院查，先生無力解決妻子困境，長期讓她承受公公質疑、婆婆遷怒，認為他看不到婚姻問題癥結點，判准離婚，可上訴。

妻子主張，因和先生相差13歲觀念、個性不合，結婚3年行房不到10次，每次都是自己說要離婚，對方才悻悻然配合，但行房都不超過5分鐘，先生還會以身體不佳、太累或時間不能配合推託，就算自己買補品、製造性慾試圖引起他意願，但老公仍無動於衷。

妻子還說，長期觀察先生對性事無法有反應，但公婆卻一再催生，公公還質疑是她體內裝避孕器導致，婆婆也曾罵她「白痴，什麼都不會做」，老公更曾在她家人面前說「你沒辦法懷孕是不是婚前墮過胎」，並控訴兩人性事不協調無法生育，婚姻難以維持，向法院訴請離婚。

先生抗辯稱，和妻子每周至少行房1次，並無對方稱身體不佳、對性無反應等事，且父親是出於好意才詢問避孕器一事，母親也沒有罵老婆白痴，後來妻子和夫家人因照顧小孩起口角，但也都是氣話，他也積極找房子想和妻子一起搬出去住，盼望彼此能回復如初。

法院查，有關妻子控訴公婆半夜清洗鍋具，會摔不鏽鋼鍋造成她睡不著一事，經妻子向先生反應，但3年來先生無任何作為，漠視老婆需求沒解決問題，直到對方說要搬出去住才試圖安撫，認為是先生消極不處理，嚴重影響妻子身心。

法院並勘驗兩人對話，發現妻子曾對先生說「長期不舉」、「沒有性生活」，「我無法想像未來日子要過著無性生活」，但先生並沒有反駁，且公婆確實常關心什麼時候有小孩，可見生育問題是他們婚姻壓力來源。

法院指出，人夫無法說服父母給他們空間，也無力帶老婆脫離困境，反讓妻子背負公公的質疑、婆婆的遷怒，人夫雖主張不願離婚，卻無任何積極舉措，未能意識婚姻問題癥結，僅淡化是雙方溝通問題，另經法院安排2人婚姻諮商也無成效，判處兩人離婚。

妻子控訴結婚3年先生和她行房不到10次，公婆還一直催生小孩，向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
妻子控訴結婚3年先生和她行房不到10次，公婆還一直催生小孩，向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage

離婚 婚姻

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