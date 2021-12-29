醫界最大涉逃漏稅案 二審改判25名軍醫有罪

圖為三軍總醫院。圖／取自三總臉書粉專 三軍總醫院院長王智弘等27名軍醫105年被控「假捐贈、真逃稅」，遭違反稅捐稽徵法起訴。一審判27人無罪。二審今天維持2人無罪，但改判王智弘等25人有罪，刑度為2月至1年。

二審判無罪醫師僅俞志誠、林信隆；改判25人有罪包括李瑞華、王智弘、謝宗保、戴明正、陳金順、林石化、彭家勛、陳建同、李蠻剛、阮春榮、陳錫洲、陳登偉、潘如瑜、詹德全、陳正榮、呂慶祥、戴念梓、吳佳駿、蔡建松、陳喬鴻、王定偉、蘇慶祥、張正昌、陳立光、邱賢忠，刑度為2月至1年徒刑不等，均可易科罰金。可上訴。

全案緣於，台北地檢署於民國105年偵結這起被評為醫界最大的涉嫌逃漏稅案，指控前國防醫學院院長、中研院院士蔡作雍等人，涉嫌透過思源基金會、成漢基金會，從民國94年起至98年，接受超過200名醫師捐款，基金會再以補助研究費方式「回流」95%捐款總額給捐款人，涉嫌協助「假捐贈、真逃稅」。

蔡作雍等225人認罪並繳交處分金，獲北檢處分緩起訴；王智弘當時任職陸軍後勤指揮軍醫處處長，共27名軍醫不認罪，遭北檢提起公訴。

一審台北地方法院107年6月間認定，27名被告領取基金會補助金額，並非該年度捐款的95%，捐款與補助金額比例各有不同，甚至有被告捐款金額高過補助金，檢察官主張全體被告均以「實際上僅捐款5%，卻取得100%金額捐款收據」的假捐贈、真退稅不正方法逃漏稅捐，缺乏依據。

一審判決書提到，調查局筆錄有瑕疵，且基金會成員作證時也未證述基金會將捐款金額以95%退回給原捐款人的經過，全案事證不足，判決無罪。

案經上訴，二審高院審理後認為，依思源基金會執行長、成漢基金會執行長、基金會會計等人陳述，以及基金會之捐款進帳方式資料，認定基金會有提供捐款人可以捐贈名義捐款，並可向基金會提出研究、論文、進修教育或學術及社會公益事務活動等資料申請獎助，再由基金會以獎助名義，於捐款金額之95%範圍內，將款項回流給捐款人。

二審指出，基金會提供此模式，就捐款人而言，在短期內即可取回大部分之款項，再加計可扣抵稅額之利益，明顯遠高於所支出之剩餘款項，此等款項猶如在捐款人之左手、右手間流轉，捐款人毫無付出，卻可無端獲取扣抵租稅之利益，明顯非無償之捐贈。

此外，就基金會而言，實際上僅取得捐款金額約5%之小部分款項，顯然無法供基金會以增進公共利益之設立目的，對基金會並無實質上之利益，不符合捐贈之目的，也不符合基金會捐助章程所定之獎助意旨。

二審合議庭認為，這樣的模式不符合捐贈、補助等行為之本質，顯然是假借捐贈之名義，基金會據此開立之捐款收據，內容自屬不實，捐贈人據此列為扣除額申報稅捐，構成「不正方法逃漏稅捐罪」。

二審考量，25名被告於不同年度的申報逃漏稅捐行為，屬分別起意而為，且時間可以明顯區隔，應予分論併罰。