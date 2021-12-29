人夫認「乾姐」私下卻偷吃 老婆驚見接吻、貼臉合照

桃園羅姓女子明知李姓男子已婚有小孩，卻仍介入他婚姻展開交往，對外兩人還以「姐弟」相稱，未料李的妻子事後驚覺他們接吻、臉貼臉合照，才發現所謂姐弟根本就是男女朋友，控訴羅侵害配偶權求償100萬元；法院審理後判羅應給付李妻20萬元，可上訴。

李的妻子主張，羅女2018年至2020年間介入她婚姻，除和她先生曖昧交往，有超越一般男女社交的不正常關係，還蓄意破壞、挑撥她和老公之間的感情，羅表面上和李以「姐弟」相相稱，實際上卻孤男寡女共處一室不避嫌，還一同出遊發生親密關係。

李妻共控訴，因為羅女對她先生糾纏不放，之前到羅住處一查究竟，竟遭對方暴力相向，被羅女狠踢傷她手臂，後來老公住院時她帶小孩去探望，也被羅女言語挑釁、羞辱，甚至搧她耳光，認為配偶權遭侵害對羅求償100萬元。

羅女抗辯稱，自己精神不穩，後來在教會認識李男，李也認她當姐姐，有空就會來她家探望，也否認有和李男接吻，之前拍攝的照片只是動作而已，當時是李為了要逗她開心，也稱沒有暴力相向等。

法院勘驗李妻提供的照片，發現李男、羅女拍攝多張合照，有摟在一起、親臉頰及親嘴等，背景也是在戶外顯然一同出遊，已經逾越普通男女關係，但就遭羅女毆打部分舉證不足。