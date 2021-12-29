快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

密醫注射過量麻醉劑害命 判刑2年6月定讞

中央社 / 台北29日電

男子林愈翔不具醫師資格卻經營診所看診，並注射過量麻醉劑導致病患身亡，另僱用邱姓男子冒名看診。更一審依醫師法判林男2年6月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，林愈翔不具醫師資格，卻於民國103年2月起於新北市經營診所，佯稱在美國取得神經科醫師執照，從事看診、電療、注射、給予藥物等醫療行為。

103年6月間，林愈翔透過醫師廖憲治尋找看診醫師，廖男明知友人邱平滿沒有醫師資格，卻安排邱男冒用黃姓醫師名義在林愈翔的診所看診；林男事後得知此事，仍持續讓邱男看診，並共同藉此詐領健保醫療費。

此外，林愈翔於103年10月間為患有眼瞼肌無力症的洪姓病患治療，卻注射過量的麻醉劑，導致洪男嘴唇發黑、意識不清，經送醫急救宣告不治。

案經新北地檢署偵結，起訴林愈翔、邱平滿、廖憲治。一審新北地方法院判決3人有罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判3人有罪。

案經最高法院發回更審，高院更一審指出，林愈翔、邱平滿未具醫師資格，無視法律嚴厲禁止，罔顧病患權益，假冒合格醫師執行醫療業務並詐領醫療給付，林男更導致洪姓病患身亡。

更一審審酌，林愈翔等人坦承犯行，並與被害人家屬達成和解，依醫師法的非法執行醫療業務罪，判處林男2年6月徒刑、邱男1年8月徒刑、廖男10月徒刑。

更一審並考量廖憲治沒有前科，未因本案獲得不法利益，日後當知所警惕，宣告緩刑4年，條件是提供220小時義務勞務、接受20小時法治教育。

案經林愈翔等人上訴，最高法院認為，更一審判決認事用法、量刑均無違法，日前駁回上訴，全案定讞。

另一方面，林愈翔104年7月間以注射幹細胞治療為由，對呈植物人狀態男子注射不明針劑，向男子父母詐得百萬餘元，109年間已被判刑3年6月定讞。

醫師 植物人

延伸閱讀

亂打點滴和麻醉劑害死老翁 密醫判關2年半定讞

「卡神」楊蕙如爆詐領補助遭約談

邱太三不滿黃越宏指為妻關說 更一審再「翻盤」獲賠償

民眾看診落跑、住院不付款 北市聯醫未收帳款達8億元

相關新聞

醫界最大涉逃漏稅案 二審改判25名軍醫有罪

三軍總醫院院長王智弘等27名軍醫105年被控「假捐贈、真逃稅」，遭違反稅捐稽徵法起訴。一審判27人無罪。二審今天維持2人...

人夫認「乾姐」私下卻偷吃 老婆驚見接吻、貼臉合照

桃園羅姓女子明知李姓男子已婚有小孩，卻仍介入他婚姻展開交往，對外兩人還以「姐弟」相稱，未料李的妻子事後驚覺他們接吻、臉貼...

台南議會副議長涉浮報助理費 議長：他住院不便接電話

台南市議會副議長林炳利涉及浮報助理費遭搜索，因林罹癌住院中，檢方還在與院方協調，在不影響林的健康下完成調查程序。台南市議...

性侵女網友賠償獲輕判 去年酒駕判2月 這回判2年得入獄

陳姓男子與女網友單獨到侯硐遊玩，約她到當地老家探視祖母時，在房內猥褻她。被害女子開啟手機視訊、語音功能求助，陳才罷手，但...

立委邱志偉服務處缺5台電腦竟找台電要 經理判刑又撤職

昇翰工程行2018年以3347萬元得標興達電廠輸儲煤推煤標案，電廠供應組經理邱智群應立法委員邱志偉服務處主任陳慶鴻要求，...

24歲冒牌警攔大學生「銬」樹上 只因迷戀從警出勤

高雄24歲鍾姓男子嚮往警察工作，平常添購警用裝備過過癮，今年2月他興致一來，穿上警服、還拿BB槍假冒真槍，在鼓山區柴山大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。