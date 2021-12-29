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台南議會副議長涉浮報助理費 議長：他住院不便接電話

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市議會副議長林炳利涉及浮報助理費遭搜索，因林罹癌住院中，檢方還在與院方協調，在不影響林的健康下完成調查程序。台南市議長郭信良表示，議員助理費清冊及助理名單早在上一屆議長時就提供給檢調單位，目前在偵查中他也不清楚情況。

林炳利擔任縣市合併前第14、15、16屆市議員，以及合併後第1、2、3屆市議員，為6連霸資深民代，他本屆參與無黨團結聯盟的黨團運作，聯手郭信良以28票當選副議長。近期林炳利因罹癌常出入醫院治療，甚少出現在公開場合。

郭信良表示，議員助理費清冊和助理名單早在上一屆議長時就提供給檢調單位，偵查過程所掌握的資料應該和上一次提供相同，但詳細情況因在偵查中，所以他並不清楚。

郭信良說，他有致電林炳利，因目前在醫院治療中，不方便接電話，助理也稱不清楚狀況，昨天檢調原本要他應訊，但因病情關係，醫師也不敢大意。據了解，檢方還在與醫院溝通，討論合適的問訊地點和時間。

台南市議會副議長林炳利涉及浮報助理費，議會辦公室、服務處、住家遭搜索。圖／翻攝自林炳利臉書
台南市議會副議長林炳利涉及浮報助理費，議會辦公室、服務處、住家遭搜索。圖／翻攝自林炳利臉書

郭信良 台南 罹癌

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