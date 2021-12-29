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性侵女網友賠償獲輕判 去年酒駕判2月 這回判2年得入獄

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子與女網友單獨到侯硐遊玩，約她到當地老家探視祖母時，在房內猥褻她。被害女子開啟手機視訊、語音功能求助，陳才罷手，但在她關閉手機後提升犯意，強行脫去她的衣物性侵得逞。陳男事後賠償女子，獲基隆地方法院輕刑2年。陳男爭取緩刑，但因去年曾酒駕遭判刑易科罰金，不符緩刑要件未如願。全案可上訴。

判決指出，陳男透過交友軟體認識網友，並在網路社團發起基隆1日遊活動，原先有多人報名參加，但去年5月24日活動當天，只有陳男和被害女子到場，其他網友都因有其他事而缺席。

陳男與被害女子到新北市瑞芳區侯硐遊玩時，陳向女子說要去探視住在侯硐老家祖母，接著一同前往陳的祖母住處。當晚8點半多，陳以手機沒電為由帶女子上到2樓房間後，不顧女子推拒，隔著衣服撫摸她的胸部。

過程中女子以兩人認識的交友軟體語音系統向社團成員求救，並打開通訊軟體LINE視訊功能，對著螢幕向其他成員求救。陳男此時停止動作，假意承諾要帶女子回家，但等女子關掉語音系統及LINE視訊後，以身體壓住女子，強行脫掉她的衣物。被害女子以雙手推阻並反覆表示「不要、我要回家」，仍遭陳男強制性交得逞。

被害女子當晚10點半多到基隆長庚醫院驗傷採證後報警，新北市瑞芳警分局將全案送由基隆地檢署偵辦。檢方偵結，依刑法第221條強制性交罪起訴陳男，可處3年以上10年以下有期徒刑。

法院考量陳男犯罪手段尚非殘暴，案發後坦承犯行，積極尋求被害女諒解，並在審理時達成調解及全數給付完畢，依刑法第59條規定酌減其刑，判刑2年。至於陳男請求宣告緩刑，經查他因酒駕，去年5月被判刑2月確定，易科罰金執行完畢。陳男雖不構成累犯，但因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，與緩刑要件不符。

陳姓男子與女網友單獨到侯硐遊玩時性侵得逞，獲基隆地方法院審結，依強制性交罪判刑2年。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子與女網友單獨到侯硐遊玩時性侵得逞，獲基隆地方法院審結，依強制性交罪判刑2年。記者邱瑞杰／攝影

基隆

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