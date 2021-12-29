立委邱志偉服務處缺5台電腦竟找台電要 經理判刑又撤職

昇翰工程行2018年以3347萬元得標興達電廠輸儲煤推煤標案，電廠供應組經理邱智群應立法委員邱志偉服務處主任陳慶鴻要求，擬提供5台電腦供邱志偉服務處使用，邱智群請燃料組前經理温富發找經費。溫以為邱之後可找到經費核銷，因此請託昇翰工地主任張簡茂榮花15萬元代購，當張簡討錢時，温和張簡共謀從標案中虛報施作拿回。

經濟部將温富發移送懲戒法院懲戒法庭，懲戒法庭認為温除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法「公務員應誠實清廉」規定，行為戕害公務員的形象、人民對公務員的信賴，判温撤職並停止任用1年。温已於2020年12月21日退休。

刑事部分，高雄地檢署今年3月以温富發涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法行使公務員登載不實文書、業務上登載不實文書、使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。上月23日，高雄地院依利用職務機會詐取財物罪判温2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫10萬元。

而在檢察官調查前，台電興達發電廠發現温富發未依程序辦理電腦採購作業，去年8月12日處分申誡1次。檢方起訴後，台電重行檢討温行政責任，改予申誡2次。

温富發原擔任興達發電廠燃料組經理，負責電廠「輸、儲煤設備及區域清潔整理與推煤、壓實工作」勞務採購案件履約的監督、綜理。2018年底因供應組經理邱智群應立委邱志偉服務處主任陳慶鴻的要求，邱請温想辦法尋找5台電腦的經費送給邱志偉服務處使用，温只好找上標到「輸儲煤推煤標案」的昇翰工程行，請昇翰工地主任張簡茂榮先幫忙買。

只是當張簡茂榮2010年初追討買電腦的15萬元時，温富發音沒經費支應，兩人竟共謀在「輸儲煤推煤標案」中第18期的第53項目，單價較高的「落料導管清通與安裝」工項中，虛報增加施作21公尺（每公尺單價7296元，合計共15萬3216元），以作為清償對價，昇翰工程行不法獲得虛報施作的15萬3216元款項。