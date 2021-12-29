亂打點滴和麻醉劑害死老翁 密醫判關2年半定讞
密醫林愈翔（原名林詩鴻）沒取得醫師資格，7年前擅自替眼肌無力的洪姓老翁電療、注射點滴和麻醉劑，導致洪翁昏迷又因急救不當而亡；更一審依非法執行醫療業務罪判刑2年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
林愈翔在板橋經營杏馨診所，2014年10月29日，一名洪老先生因眼瞼肌無力症，由女兒偕同求診，林替他電療、注射麻醉劑，洪翁昏迷。林找來其他人幫忙，再對洪注射數針腎上腺素、強心針，洪翁因麻醉劑及急救不當死亡。
台灣高等法院更一審認為，林愈翔未具醫師資格，卻為了牟利，無視法律而罔顧病患權益，擅自假冒合格醫師身分執行醫療業務，考量林坦認犯行且，也與死者家屬達成和解，家屬也請求從輕量刑，因此判刑2年6月；案件上訴，最高法院認為原審認識用法沒有違誤，量刑妥適，駁回定讞。
林愈翔6年前也向因車禍成植物人、輕艇國手徐子鈞的父母謊稱可用「幹細胞治療」，徐的父母信以為真，支付近120萬元，讓林替兒子注射針劑，持塑膠板拍打腿部「治療肌肉萎縮」，未料徐抽搐送醫急救仍身亡，林因此被依違反醫師法判刑3年6月定讞。
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