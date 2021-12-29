24歲冒牌警攔大學生「銬」樹上 只因迷戀從警出勤

高雄24歲鍾姓男子嚮往警察工作，平常添購警用裝備過過癮，今年2月他興致一來，穿上警服、還拿BB槍假冒真槍，在鼓山區柴山大道攔下多名大學生盤查，遭攔的蔡姓男子質疑鍾男不像警察，反而被鍾男用手銬銬在樹上，他報警找來「真警察」協助才順利脫困，高雄地檢署偵結，認為鍾男與蔡男和解，考量他犯後態度良好，給予緩起訴處分。

24歲鍾男從小嚮往警察工作，所以蒐集警用腰帶、腰包及警用領帶夾等多種警用裝備；今年2月13日下午1時許，他心血來潮，穿上與警察制服相似的衣服、褲子腰帶，帶上手銬、辣椒水、BB槍等全套裝備，從前鎮住家跑到柴山大道，把自己當成真警察逢人就攔。

李姓、蔡姓、陳姓、王姓等大學生經過時，鍾男煞有其事要求他們出示駕照，輪到蔡男時認為無端遭攔感到莫名其妙，質疑鍾男穿的衣服不像警察制服，反遭他銬在路邊的樹下長達數分鐘，後來蔡男趁機打電話報警，鼓山分局新濱派出所獲報後，迅速派員警到場，識破鍾男身分。

警方在鍾男身上查扣手銬、辣椒水、BB槍等物，鍾男辯稱他一直很想當警察，才會穿上裝備「出勤」過過癮；警詢後被依妨害自由、冒充公務員行使職權罪移送高雄地檢署偵辦。