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台南市副議長涉詐助理費2700萬 妻子遭聲押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會無黨籍副議長林炳利被控涉嫌詐領助理補助費2700多萬元，台南地檢署昨天上午指揮南機組、市調處，搜索市議會副議長辦公室等12處地點，除查扣帳冊等相關物證外，也傳喚林妻、女兒及侄子等23人、2名證人到案，林因罹癌住院未到案，檢方將擇日另行傳喚。檢方訊後認林妻涉嫌重大且有串供及滅證之虞，聲押禁見外，林女及侄子分別以10萬、5萬元交保。

現年59歲的林炳利，曾經擔任台南市議會第14、15、16屆市議員，縣市合併升格後又順利當選大台南第1、2、3屆市議員，至今已是「六連霸」。這屆台南市正副議長選舉，與同為第6選區的議長郭信良搭檔參選，順利當選副議長一職。

南機站接獲檢舉，指副議長林炳利涉嫌以人頭助理詐領議員助理費情事，報請台南地檢署檢察官錢鴻明指揮偵辦，專案小組經蒐證完備後，昨天持搜索票、傳票執行搜索及傳喚，並扣得帳戶資料等證物。

據調查發現，林與配偶洪女、女兒、侄子洪男自2010年12月25日起至2021年11月16日止，明知20名親友並未實際從事議員助理業務，仍以他們名義，向台南市議會涉嫌詐領助理費，初步估計詐得金額約2700多萬元。

檢察官訊問後，認林妻洪女涉犯違反貪汙治罪條例等案件犯罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑，有串供及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另林女具保10萬元，侄子洪男具保5萬元。

至於林因病住院，昨日未能到案說明，檢察官將擇日另行傳喚。檢方指出，將針對搜索所得事證，及相關人等的供述持續深入追查。

檢調發現，台南市議會副議長林炳利與配偶、女兒、侄子利用20名親友為人頭涉詐領助理費約2700多萬元，林妻涉嫌重大且有串供及滅證之虞，經檢方聲押禁見。圖／本報資料照
檢調發現，台南市議會副議長林炳利與配偶、女兒、侄子利用20名親友為人頭涉詐領助理費約2700多萬元，林妻涉嫌重大且有串供及滅證之虞，經檢方聲押禁見。圖／本報資料照

台南 檢察官

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