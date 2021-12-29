快訊

台中漢翔8號廠粉塵氣爆 七人受傷送醫

明年23項生活新制上路！ 基本工資調至2萬5250元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李新案疑雲 郭新政遭國泰世華銀自訴誹謗等罪 無罪確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

郭新政。圖／聯合報系資料照
郭新政。圖／聯合報系資料照
已故台北市前議員李新的前女友郭新政，在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，指有國泰世華商業銀行員工爆料說銀行配合前立委羅淑蕾漏蓋台支。國泰世華銀行自訴郭新政加重誹謗、妨害信用罪，一審判郭女無罪，案經上訴，台灣高等法院今駁回確定。

郭新政2019年2月25日上午在「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，針對「誰摔死了李新」錄音檔說明，她稱2018年12月接到謝姓網友的訊息，網友願提供國泰世華銀配合羅淑蕾3張漏蓋台支的證據。

郭新政聲稱當時在臉書公布李新是怎麼摔死的系列影片中，針對台支漏蓋章一直未獲得國泰世華銀行的說明，於是與謝接觸，謝為取信於她，還出示身分證、國泰世華銀行工作證。

郭新政在粉絲專頁說，謝姓網友基於公義，願意提供國泰世華銀行內部錄音對話，並出示2段錄音檔，錄音檔中羅淑蕾的聲音經一再查證，確為本人。郭女認為，銀行莊姓副總解釋如何配合的原委，證據可信。

國泰世華銀行自訴指出，郭新政明知莊姓副總經理從未與羅淑蕾討論「台支」問題，國泰金控及集團在職、離職員工中也無謝姓網友，卻捏造不存在的訊息，妨害銀行的聲譽，犯加重誹謗、妨害信用罪。

台北地院調查，郭新政在臉書貼文前確實與謝姓網友接觸，有理由確信謝為國泰世華銀行資訊部門委外的工作人員；郭新政就謝姓網友播放的錄音檔，有合理信賴，銀行的舉證無法認定她犯罪，因此判無罪。

銀行上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，維持郭新政無罪見解，駁回上訴確定。

郭新政 李新

延伸閱讀

被點名操控2020年大選 委內瑞拉企業家告福斯新聞

邱太三不滿黃越宏指為妻關說 更一審再「翻盤」獲賠償

影／利用智障小妹妹「罷昶」？ 鍾小平告劉耀仁誹謗：胡說八道

大逆轉！獅子會會長被爆家暴 實情卻是女友想婚被拒暴打他

相關新聞

李新案疑雲 郭新政遭國泰世華銀自訴誹謗等罪 無罪確定

已故台北市前議員李新的前女友郭新政，在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，指有國泰世華商業銀行員工爆料說銀行配合前立委羅淑...

獨／館長槍擊案扯出中山警包庇色情 簡訊「帳結了」露餡

調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，竟從館長槍擊案找到行賄線索。悅容莊大股東梁閔雄曾捲入館長案手機遭扣押，專案小組向新北...

涉詐領WTA賽事補助款 「卡神」楊蕙如60萬交保

「卡神」楊蕙如以母親名義充當易始公司人頭，利用獲得WTA國際女網賽舉辦權機會，找來職員張雅萍擔任杰美公司負責人，2間公司...

北市中山分局包庇色情按摩 偵查小隊長50萬交保

調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，檢方陸續羈押5名業者，辦案人員循線查出，中山分局前偵查小隊陳瑞遜，疑在擔任偵查佐期間...

台南市副議長涉詐助理費2700萬 妻子遭聲押禁見

台南市議會無黨籍副議長林炳利被控涉嫌詐領助理補助費2700多萬元，台南地檢署昨天上午指揮南機組、市調處，搜索市議會副議長...

辱罵對方4次「俗辣」...一次要賠一萬元

張姓男子與郭姓女子是鄰居，兩人各擔任新竹市一處社區公寓大廈管理委員會委員、監察委員。去年10月20日，兩人在管委會辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。