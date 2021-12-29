李新案疑雲 郭新政遭國泰世華銀自訴誹謗等罪 無罪確定

郭新政。圖／聯合報系資料照 已故台北市前議員李新的前女友郭新政，在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，指有國泰世華商業銀行員工爆料說銀行配合前立委羅淑蕾漏蓋台支。國泰世華銀行自訴郭新政加重誹謗、妨害信用罪，一審判郭女無罪，案經上訴，台灣高等法院今駁回確定。

郭新政2019年2月25日上午在「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，針對「誰摔死了李新」錄音檔說明，她稱2018年12月接到謝姓網友的訊息，網友願提供國泰世華銀配合羅淑蕾3張漏蓋台支的證據。

郭新政聲稱當時在臉書公布李新是怎麼摔死的系列影片中，針對台支漏蓋章一直未獲得國泰世華銀行的說明，於是與謝接觸，謝為取信於她，還出示身分證、國泰世華銀行工作證。

郭新政在粉絲專頁說，謝姓網友基於公義，願意提供國泰世華銀行內部錄音對話，並出示2段錄音檔，錄音檔中羅淑蕾的聲音經一再查證，確為本人。郭女認為，銀行莊姓副總解釋如何配合的原委，證據可信。

國泰世華銀行自訴指出，郭新政明知莊姓副總經理從未與羅淑蕾討論「台支」問題，國泰金控及集團在職、離職員工中也無謝姓網友，卻捏造不存在的訊息，妨害銀行的聲譽，犯加重誹謗、妨害信用罪。

台北地院調查，郭新政在臉書貼文前確實與謝姓網友接觸，有理由確信謝為國泰世華銀行資訊部門委外的工作人員；郭新政就謝姓網友播放的錄音檔，有合理信賴，銀行的舉證無法認定她犯罪，因此判無罪。

銀行上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，維持郭新政無罪見解，駁回上訴確定。