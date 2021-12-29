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辱罵對方4次「俗辣」...一次要賠一萬元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓男子與郭姓女子是鄰居，兩人各擔任新竹市一處社區公寓大廈管理委員會委員、監察委員。去年10月20日，兩人在管委會辦公室因社區會議紀錄光碟調閱事宜發生爭執，郭一氣之下竟連續對張辱罵4次「俗辣」，使張認為身心受到莫大痛苦，向法院提告，求償精神慰撫金50萬元；新竹地院審理終結，法官判郭須賠4萬元，換言之，罵一次「俗辣」要價一萬元。

判決書指出，刑事部分，郭女對張男犯公然侮辱罪已遭判罰金5000元，郭確實有以「俗辣」之話語辱罵張。

法官指出，「名譽」有無受損害，應以社會上對個人評價是否貶損作為判斷的依據，其行為足以使他人在社會上評價受到貶損，不論是故意或過失，均可構成侵權行為，其行為不用廣佈於社會，僅使第三人知悉其事即可。本件郭女公然侮辱張男的詞語，已足以使張在社會上評價受到貶損，張確實可請求郭賠償非財產上的損害。

不過，非財產上的損害賠償，應以實際加害情形、被害人所受精神上痛苦的程度、兩造身分地位、經濟能力，並斟酌賠償義務人的可歸責程度等來認定。

法官審酌兩造雙方名下財產、學經歷、社會地位、經濟狀況與實際加害情形、張男名譽受損程度，認為張請求賠償50萬元精神慰撫金過高，應以4萬元較適當，超過部分，則不能准許。

郭一氣之下連續對張辱罵4次「俗辣」，張向法院提告，求償精神慰撫金50萬元；新竹地院審理終結，法官判郭須賠4萬元，換言之，罵一次「俗辣」要價一萬元。圖／報系資料照
郭一氣之下連續對張辱罵4次「俗辣」，張向法院提告，求償精神慰撫金50萬元；新竹地院審理終結，法官判郭須賠4萬元，換言之，罵一次「俗辣」要價一萬元。圖／報系資料照

公然侮辱 新竹

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