跨年別酒駕！台中市警局連續三天大執法

高雄市日前有酒駕前科男子又酒後開車，釀出一死三傷悲劇，台中市警局因應跨年活動，從28日至30日止，再規畫「取締酒後駕車大執法」專案，採定點封閉式，另外台中市警局從本月1日起，至明年2月28日止，持續進行「掃除醉犯」專案，為期3個月，目前已移送法辦案件有327件，呼籲市民酒後不開車，以免害人害己。

台中市警局交通大隊指出，鑑於高雄市有酒駕事故致死的悲劇，台中市除持續每月辦理8至10次取締酒後駕車專案勤務外，更從昨天（28日）起，連續3日執行取締酒後駕車大執法勤務，採「定點封閉式」取締方式，藉以展現警力及宣示警方執行取締酒駕的決心。

台中市交大表示，除了三天的大執法外，原有的「掃除醉犯」專案，從本月1日啟動，至明年2月28日，執行，為期3個月，截至27日為止，已投入警力4萬人次，取締酒後駕車件數達608件、移送法辦達327件。另統計，台中市110年1月至9月酒駕傷亡案件，與去年同期比較減少8人，降幅達30.8%，酒駕致死數大幅下降。

台中市交大說，「掃除醉犯」專案是2.0版，各分局除之前律定，每日24小時不間斷於早、中、晚及深夜時段要編排1組2人或2組4人「分散機動」梭巡，在易酒駕肇事的熱時熱區稽查取締，另律定各所強化編排夜間取締酒駕勤務，以有效嚇阻酒後駕車違法行為，確保民眾生命財產安全。