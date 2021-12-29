涉詐領WTA賽事補助款 「卡神」楊蕙如60萬交保

「卡神」楊蕙如涉詐領補助款遭約談。記者潘俊宏／攝影

「卡神」楊蕙如以母親名義充當易始公司人頭，利用獲得WTA國際女網賽舉辦權機會，找來職員張雅萍擔任杰美公司負責人，2間公司以對開發票方式，利用假單據浮報賽事支出，向體育署等單位詐領2百多萬元補助款，調查局28日搜索約談楊蕙如、妹妹楊蕙心、母親陳玉音共4人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依詐欺等罪命楊蕙如60萬元交保。

至於楊蕙心、張雅萍則各交保10萬元；陳玉音因住南部，調查局在南部約談陳婦後，再由檢方遠距視訊請回。楊蕙心移送時不斷用連帽外套遮頭，這也是她首次在鏡頭前曝光。

楊蕙如交保後離開地檢署時，面對媒體詢問「妳有沒有打高端」，她特別回頭用疑問的口吻回問記者「什麼？」接著又輕聲說「謝謝」，還怕記者拍照撞到門，提醒記者「小心一點」。

楊蕙如曾於高端疫苗注射預約時，在臉書回應「請用科學數據和國際認證來說服別人支持國產疫苗，而不是情緒勒索甚至強迫，請尊重別人的言論自由和選擇自由。身體是我的，生命是我的，我又沒收錢護航或攻擊任何疫苗，我又沒收任何政黨或個人或公司的案子來評論疫苗，請尊重我的疫苗選擇權，不要再來騷擾我。」

檢調清查，楊蕙如是易始與杰美公司實際負責人，但這2間公司登記負責人分別為陳玉音與張雅萍，妹妹楊蕙心則在公司任職。易始公司2016至2018年間，陸續獲得WTA台北站等3場國際賽事舉辦權，依規定雖可申請政府補助，但補助金額要視比賽實際花費成本調整，楊蕙如利用不實發票墊高賽事成本，向教育部體育署、台北市體育局、交通部觀光局詐領補助，分別於2017與2018年得手。

台北市議員王鴻薇曾公開指控，稱楊蕙如的易始公司並無直接獲得WTA（國際女子網球協會）受權，卻向政府單位申請國際賽事補助，可獲得補助的應該是WTA授權的APG公司，王質疑，楊女以魚目混珠方式騙到補助款，再拿去養網軍。