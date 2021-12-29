獨／館長槍擊案扯出中山警包庇色情 簡訊「帳結了」露餡

「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照 調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，竟從館長槍擊案找到行賄線索。悅容莊大股東梁閔雄曾捲入館長案手機遭扣押，專案小組向新北檢調閱手機鑑定，發現梁閔雄曾傳送「帳結了」簡訊給酒店經紀盧宗韋，暗示盧宗韋來拿錢，再從相關事證分析出時任中山分局偵查佐陳瑞遜收賄，昨天搜索約談陳瑞遜到案，台北地檢署凌晨依貪汙罪命陳瑞遜50萬元交保。

據了解，陳瑞遜現為中山分局偵查隊小隊長，他接受詢問時不否認與盧宗韋認識，但強調彼此絕無金錢往來，更沒有收賄情事，相關指控與事實不符，交保後神色自若離開地檢署。

據調查，新北市刑大偵辦竹聯幫寶和會涉及陳之漢（館長）槍擊案時，因梁閔雄（竹聯幫天堂成員）與寶和會長邵柏傑過從甚密，一度被誤認是寶和會副會長遭搜索約談，雖然後來證明未涉館長案，但當時梁的手機被檢警扣押鑑定。

梁閔雄今年中涉經營半套店遭檢方收押後，北機站發現梁的手機早已更換，舊的手機被新北檢查扣鑑定，因此調閱該手機分析內容，結果意外發現梁在2014至2017年間，曾傳送「這個月帳結了」、「快來拿」等簡訊給盧宗韋，盧收受款項後，疑把部分的錢交給陳瑞遜，當時陳在偵查隊負責第11勤區，轄區包括悅容莊。

據指出，悅容莊採取會員制，若非熟客無法進入消費，陳瑞遜疑透過盧宗韋傳遞臨檢訊息，讓梁閔雄提前掌握消息告知客人，導致警方臨檢超過200次都撲空；北機站約談按摩小姐作證，小姐證稱確實有在店內提供半套性服務，但從未被抓過，辦案人員因此懷疑有弊。

「悅容莊」隱藏在台北市錦州街附巷弄，經營多年不停換股東與招牌，遭收押的盧宗韋（綽號盧本）也是股東之一，他是酒店經紀出身，負責帶小姐到店內提供色情按摩，再按照節數抽佣，檢調清查手機通訊軟體，懷疑盧是本案關鍵白手套。