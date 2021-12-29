「卡神」楊蕙如詐領補助款漏夜偵訊 胞妹10萬交保

「卡神」楊蕙如涉詐領WTA賽事補助款遭檢調約談。記者潘俊宏／攝影 「卡神」楊蕙如以母親名義充當易始公司人頭，利用獲得WTA國際女網賽舉辦權機會，找來職員張雅萍擔任杰心公司人頭，2間公司以對開發票方式，利用假單據浮報賽事支出，向體育屬等單位詐領近200萬元補助款，調查局28日搜索約談楊蕙如、妹妹楊蕙心共4人到案，楊蕙如凌晨移送台北地檢署漏夜偵訊，楊蕙心複訊後以詐欺罪10萬元交保。

楊蕙如接受詢問時否認有詐欺，強調公司是依規定辦理補助，她步入地檢署身穿咖啡色皮衣外套，衣服上還披有絲巾，打扮時尚，但面對媒體未發一語；楊母因人在南部且年事已高，由南部調查站協助詢問後請回。

台北市議員王鴻薇曾公開指控，稱楊蕙如的易始公司並無直接獲得WTA（國際女子網球協會）授權，卻向政府單位申請國際賽事補助，可獲得補助的應該是WTA授權的APG公司，王質疑，楊女以魚目混珠方式騙到補助款，再拿去養網軍。

「卡神」楊蕙如胞妹楊蕙心（圖）涉詐領補助款依詐欺等罪移送台北地檢署漏夜偵訊後以詐欺罪10萬元交保。記者潘俊宏／攝影

檢調清查，楊蕙如是易始與杰美公司實際負責人，但這2間公司登記負責人都是楊母，妹妹也在公司任職，易始從2016至2018年間，陸續獲得WTA台北站等3場國際賽事的舉辦機會，依規定雖可申請政府補助，但補助金額要視比賽實際花費成本調整，楊蕙如利用不實發票墊高賽事成本，衝高政府核發的補助款，分別於2017與2018年得手。