中山分局包庇色情按摩 偵查小隊長50萬交保

調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，檢方陸續羈押5名業者，辦案人員循線查出，中山分局前偵查小隊陳瑞遜，疑在擔任偵查佐期間，向竹聯幫天堂的大股東梁閩雄通風報信，讓梁得以規避臨檢勤務，專案小組懷疑陳按月收受賄款，昨天搜索約談陳到案釐清，台北地檢署漏夜偵訊後，今天凌晨依貪汙罪命陳以50萬元交保。

同案以證人約談的「悅容莊」前店長林世榮，偵訊後請回。

「悅容莊」隱藏在台北市錦州街附巷弄，經營多年不停換股東與招牌，遭收押的酒店經紀盧宗韋，隸屬梁敏雄小弟，也是該店股東之一，盧負責帶小姐到店內提供色情按摩，檢調監聽懷疑盧負責打點警察收賄。

北機站在中秋前夕以「妨害風化」案由發動首波偵查，有幹部在接受詢問時，脫口說出店家每月會撥出20萬元「顧問費」打點白道，護航業者媒介色情，此證詞讓案情急轉直下，辦案箭頭轉向公務員行收賄。

當時大股東梁智南、梁閔雄（綽號小熊）兄弟檔、吳文燦（綽號火哥）否認行賄，被法院裁准羈押，女股東許嘉惠當下聞風逃逸，沒多久主動向檢調投案，但因對犯罪事實避重就輕，檢方認為她與重要證人串證後才出庭說明，聲押獲准。