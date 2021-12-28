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「卡神」楊蕙如詐補助款遭約談 胞妹楊蕙心首度曝光

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

「卡神」楊蕙如上月才因網軍案遭判刑6個月，又爆發發她以母親充當「易始」、「杰美」2間公司人頭，利用獲得WTA國際女網賽舉辦權機會，假單據浮報賽事支出，藉此向體育署、台北市體育局、觀光局詐領補助近200萬元，調查局28日搜索約談楊蕙如姊妹與母親共4人到案，胞妹楊蕙心深夜依詐欺等罪移送台北地檢署漏夜偵訊，這也是楊蕙心首度在鏡頭前曝光。

至於楊蕙如尚在台北市調查處接受詢問，他否認有詐欺行為，強調公司是依規定辦理補助；楊母因人在南部且年事已高，由南部調查站協助詢問後請回，楊蕙如預計凌晨移送地檢署。

「卡神」楊蕙如胞妹楊蕙心（圖）涉詐領補助款依詐欺等罪移送台北地檢署漏夜偵訊。記者潘俊宏／攝影
「卡神」楊蕙如胞妹楊蕙心（圖）涉詐領補助款依詐欺等罪移送台北地檢署漏夜偵訊。記者潘俊宏／攝影

楊蕙心移送地檢署時，用大衣連帽外套把頭部遮到密不透風，她的律師前往律見時，楊蕙心被媒體瞬間捕捉到曝光畫面。

台北市議員王鴻薇曾公開指控，稱楊蕙如的易始公司並無直接獲得WTA（國際女子網球協會）授權，卻向政府單位申請國際賽事補助，可獲得補助的應該是WTA授權的APG公司，王質疑，楊女以魚目混珠方式騙到補助款，再拿去養網軍。

檢調清查，楊蕙如是易始與杰美公司實際負責人，但這2間公司登記負責人都是楊母，妹妹也在公司任職，易始從2016至2018年間，陸續獲得WTA台北站等3場國際賽事的舉辦機會，依規定雖可申請政府補助，但補助金額要視比賽實際花費成本調整，楊蕙如利用不實發票墊高賽事成本，衝高政府核發的補助款，分別於2017與2018年得手。

楊蕙如被控在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處、護駐日代表謝長廷，台北地方法院根據手機通聯等紀錄，認定楊是網軍業主，其下線蔡福明在網路上發表的文章，已構成公然侮辱，上月依侮辱公署罪判楊與蔡各6月徒刑，是法定刑最高上限。

楊蕙如 北市 詐欺

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