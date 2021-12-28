18歲高職生酒後罵員警5字經 法院判他拘役25日

許姓高職學生日前酒後在台東市某酒吧與人發生衝突，警方獲報到場，他不滿員警處理，對值勤胡姓員警罵「X你娘XX」五字經，員警立即以妨害公務現行犯帶回派出所，檢察官訊後依侮辱公務員罪嫌聲請簡易判決，院方判他拘役25日，得易科罰金。

判決書指出，18歲許男今年9月13日凌晨2時許，酒後在台東縣台東市某酒吧與人發生衝突，台東分局馬蘭派出所胡姓員警等人獲報到場處理，處置過程許疑酒後不滿胡處理方式，接連以「XOO」、「X你娘XX」等語辱罵胡姓警員，警方立即依妨害公務現行犯逮捕。

許被逮捕後留置派出所，警詢時表示現為高職在學學生，當天上午接受檢訊問也坦承犯行，檢察官從警員提供密錄器錄影畫面，認定他犯行明確，涉犯刑法第140條第1項侮辱公務員罪嫌，向院方聲請簡易判決。

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