男擄嘉義富商勒贖3千萬遭警擊斃 其他4共犯判決出爐

男子李育儒貪圖嘉義縣柯姓宮廟董事的錢財，去年底涉與2男、2女策畫擄人勒贖，在柯的住處附近監控作息，還將他車子裝GPS，今年1月23日凌晨趁他步出嘉市的SPA會館擄走，得手3000萬贖金；李育儒因拒捕被當街開19槍擊斃，其餘4人落網後，嘉義地院依共犯擄人勒贖罪，判1年8月到3年10月不等徒刑，可上訴。

檢警當時查出，李育儒涉毒品案被判15年4月、8年半，疑不願入獄，鎖定友人介紹認識的柯姓宮廟董事，勒贖籌措跑路費。

判決指出，李育儒和柯姓董事沒有債務關係，僅貪圖對方錢財，去年12月間就多次策畫如何擄人，今年初吳姓女子到柯的住家附近租房子，由李育儒、張姓男子、陳姓男子、吳姓女子及女兒盧女輪監看他作息，還在柯的車底裝GPS。

今年1月14日李育儒等人首次著手擄人，但發現情況不宜；同月23日深夜，柯姓董事到嘉市1間SPA會館消費，李育儒等4人除張姓男子外，隔天凌晨3點半許，柯一步出SPA會館，李育儒隨即持空氣槍強押他上車，套頭套、綁雙手載到嘉縣朴子市。

柯姓董事為了脫身，答應付3000萬元贖金，要友人拿錢到嘉縣國民黨部前丟置，李育儒還拿走他名表、20萬現金，最後才放人。4人之後到高雄1間汽旅分贓，吳姓母女分得730萬元、陳姓男子200萬元，李育儒共獲2070萬，後來再分20萬給張姓男子。

柯姓董事報案後，檢警3月2日前往高雄緝捕，不料李育儒當街開車衝撞並掏槍，警方連開19槍，使李右臉頰下中1彈，送醫不治死亡。

陳姓男子、吳姓女子及女兒盧女審理時皆認罪，張姓男子辯稱幫忙討債，否認參與擄人，合議庭發現李育儒與柯姓董事根本沒債務關係，4人犯行明確。