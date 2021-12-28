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酒駕撞1家4口！父暫無須截肢 姐妹恢復意識

聯合報 / 記者徐如宜陳弘逸／高雄即時報導

高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局展開連續8天的取締酒駕大執法。記者邱奕能／攝影
高雄酒駕車禍造成一家四口媽媽死亡，爸爸和姊妹重傷。45歲林姓男子經過手術，暫無截肢之虞，今天已從大同醫院轉送高雄長庚醫院，與姊妹一起進行後續照顧。高雄長庚醫院表示，姊妹目前病況穩定，意識清楚，無生命危險，須充分安心休養。

大同醫院表示，45歲林先生送醫時因外傷性多處骨折併肺損傷，生命徵象不是很穩定且有可能後續變化，先收治加護病房；隔天生命徵象穩定後，進行骨盆微創內固定，右股骨內固定，左下肢暫時性外固定手術治療，雙下肢血循良好，暫無截肢之虞，仍需後續觀察。因為林先生的兩個女兒都在高雄長庚醫院救治，家屬表達詭想轉院至高雄長庚醫院，方便共同照顧，今天下午已協助病人轉至高雄長庚醫院後續照護。

大同醫院表示，林先生昨天手術因為時間需要較長，所以先行插管，無法言語，術後為免病患躁動並減輕疼痛，也有施打鎮靜劑，幫助傷勢恢復。

高雄長庚醫院表示，對車禍致傷兩姊妹，病況穩定，意識清楚，無生命危險，目前兩人須充分安心休養，暫無描述治療內容，盼外界多給兩姊妹祝福，院方醫療團隊將全力照護治療，讓他們盡早恢復健。

長庚 手術

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