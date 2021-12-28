酒駕撞1家4口！父暫無須截肢 姐妹恢復意識
高雄酒駕車禍造成一家四口媽媽死亡，爸爸和姊妹重傷。45歲林姓男子經過手術，暫無截肢之虞，今天已從大同醫院轉送高雄長庚醫院，與姊妹一起進行後續照顧。高雄長庚醫院表示，姊妹目前病況穩定，意識清楚，無生命危險，須充分安心休養。
大同醫院表示，45歲林先生送醫時因外傷性多處骨折併肺損傷，生命徵象不是很穩定且有可能後續變化，先收治加護病房；隔天生命徵象穩定後，進行骨盆微創內固定，右股骨內固定，左下肢暫時性外固定手術治療，雙下肢血循良好，暫無截肢之虞，仍需後續觀察。因為林先生的兩個女兒都在高雄長庚醫院救治，家屬表達詭想轉院至高雄長庚醫院，方便共同照顧，今天下午已協助病人轉至高雄長庚醫院後續照護。
大同醫院表示，林先生昨天手術因為時間需要較長，所以先行插管，無法言語，術後為免病患躁動並減輕疼痛，也有施打鎮靜劑，幫助傷勢恢復。
高雄長庚醫院表示，對車禍致傷兩姊妹，病況穩定，意識清楚，無生命危險，目前兩人須充分安心休養，暫無描述治療內容，盼外界多給兩姊妹祝福，院方醫療團隊將全力照護治療，讓他們盡早恢復健。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言