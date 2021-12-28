逾300筆罰單19萬元欠繳 基隆男子房屋險遭法拍

基隆市陳姓男子不僅有273筆交通違規罰單未繳，更欠繳ETC通行費新台幣1萬餘元，總計高達300多筆罰單共19萬餘元未繳，直到房屋被查封法拍前夕，才嚇得趕快繳清所有欠費。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，陳男自民國108年起，不僅滯欠健保費、機車燃料費、環保局罰鍰及營業稅，並欠繳116筆ETC通行費共新台幣1萬2377元，且陳男名下車輛還有包含併排停車、超速、闖紅燈、未依車道駕駛等共273筆違規，總計高達300多筆罰單，相關稅費19萬3001元。

宜蘭分署於收案後立刻通知陳男繳納，但他仍未繳，經宜蘭分署深入追查陳男財產狀況，除扣押陳男存款外，並查封名下車輛和位於基隆市安樂區的房屋，但陳男仍未處理，原定12月間拍賣陳男名下房屋，他才在房屋被拍賣前，驚覺不妙繳清積欠的全部稅費。

宜蘭分署呼籲，民眾應遵守道路交通安全規則，並按期繳納ETC通行費以免遭受數倍的裁罰，被移送執行時，若因經濟困難無法一次繳清，可與承辦人員洽辦分期繳納手續，以免財產遭到強制執行，進而影響個人聲譽及信用。