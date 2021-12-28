Keanna官司首敗！車門夾謝和弦妻莉婭 法院判拘役10天
藝人謝和弦與前妻Keanna因感情糾紛衍生不少官司，雙方今年7月到新北地檢署出庭再傳肢體衝突，Keanna因為踹車門夾傷謝的現任妻子莉婭，被依傷害罪嫌起訴，新北地院今一傷害罪判決Keanna拘役10天，得易科罰金1萬元。
檢警調查，Keanna當時見謝和弦和莉婭坐上計程車準備離去，即以右腳踹計程車門，導致還未完全上車的莉婭手腳被車門夾到，右手有些許擦傷，右腳小腿則有瘀傷情形。
偵訊時，Keanna否認犯行，但因為謝和弦證稱上車後有聽到莉婭突然叫了一聲，計程車司機也證稱車門留有腳印且輕微凹陷，加上監視器也拍到過程，說法最後未被檢方採信。
新北地院審理時，Keanna依舊否認犯行，新北地院今天宣判，依傷害罪判她拘役10天，得易科罰金1萬元。
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