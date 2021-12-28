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侯友宜：若刑法對酒駕者無嚇阻效力 就要考慮修民法

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

高雄38歲黃姓男子酒駕後撞上一家四口，導致1死3重傷。新北市長侯友宜表示，酒駕非常可惡，每次發生這種事件都讓他非常痛心，而且酒駕不斷修法，還是沒有達到嚇阻效力，若刑法沒有成效，就要考慮修改民法，避免脫產、逃亡。

侯友宜說，疫情剛過，這陣子有許多春節間或尾牙春酒的報復性聚餐，但喝了酒就不要開車，這是非常可惡也不被允許的，這是對用路的人一個不定時炸彈，每次發生事件，自己都非常痛心，尤其酒駕不斷修法，還是沒有達到嚇阻效力，年年都因此死了很多人、受傷的也很多，每次看到這些都忍不住苛責。

侯友宜說，若在刑法加重無法達到具體成效嚇阻，就要考慮在民事上修法，防止行為人去脫產、逃亡，這些手段要採取更具體、更有效力，累犯要羈押行為。

侯友宜表示，今天又看到累犯還是交保，沒有採取預防性羈押，接著再看到前幾天的高雄事件，一件一件歷歷在目，讓我們真的要去反省，對這些酒駕累犯採取更嚴重的民事及刑事加重責任。

侯友宜表示，若刑法不夠嚇阻酒駕，就應在修改民法，防止脫產或逃亡。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，若刑法不夠嚇阻酒駕，就應在修改民法，防止脫產或逃亡。記者張睿廷／攝影

酒駕 侯友宜

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