侯友宜：若刑法對酒駕者無嚇阻效力 就要考慮修民法

高雄38歲黃姓男子酒駕後撞上一家四口，導致1死3重傷。新北市長侯友宜表示，酒駕非常可惡，每次發生這種事件都讓他非常痛心，而且酒駕不斷修法，還是沒有達到嚇阻效力，若刑法沒有成效，就要考慮修改民法，避免脫產、逃亡。

侯友宜說，疫情剛過，這陣子有許多春節間或尾牙春酒的報復性聚餐，但喝了酒就不要開車，這是非常可惡也不被允許的，這是對用路的人一個不定時炸彈，每次發生事件，自己都非常痛心，尤其酒駕不斷修法，還是沒有達到嚇阻效力，年年都因此死了很多人、受傷的也很多，每次看到這些都忍不住苛責。

侯友宜說，若在刑法加重無法達到具體成效嚇阻，就要考慮在民事上修法，防止行為人去脫產、逃亡，這些手段要採取更具體、更有效力，累犯要羈押行為。