侯友宜：若刑法對酒駕者無嚇阻效力 就要考慮修民法
高雄38歲黃姓男子酒駕後撞上一家四口，導致1死3重傷。新北市長侯友宜表示，酒駕非常可惡，每次發生這種事件都讓他非常痛心，而且酒駕不斷修法，還是沒有達到嚇阻效力，若刑法沒有成效，就要考慮修改民法，避免脫產、逃亡。
侯友宜說，疫情剛過，這陣子有許多春節間或尾牙春酒的報復性聚餐，但喝了酒就不要開車，這是非常可惡也不被允許的，這是對用路的人一個不定時炸彈，每次發生事件，自己都非常痛心，尤其酒駕不斷修法，還是沒有達到嚇阻效力，年年都因此死了很多人、受傷的也很多，每次看到這些都忍不住苛責。
侯友宜說，若在刑法加重無法達到具體成效嚇阻，就要考慮在民事上修法，防止行為人去脫產、逃亡，這些手段要採取更具體、更有效力，累犯要羈押行為。
侯友宜表示，今天又看到累犯還是交保，沒有採取預防性羈押，接著再看到前幾天的高雄事件，一件一件歷歷在目，讓我們真的要去反省，對這些酒駕累犯採取更嚴重的民事及刑事加重責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言