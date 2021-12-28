【即時短評】侮辱公署罪刪除了 「卡神」楊蕙如會開心嗎？

立法院修法刪除侮辱公署罪，觸及「卡神」楊蕙如率網軍侮辱駐大阪辦事處的治罪法條，楊蕙如判有罪的法條除了侮辱公署，還有對公務員依法執行職務公然侮辱罪，法界指出，法律改變減輕楊女的抗辯壓力，案子不見得翻盤。

司法院大法官會議作成通姦罪違憲的解釋文後，妨害家庭除罪化，於偵查中的案子處分不起訴，審判中的判免訴，因案在監的由矯正署放人；司法「無法」偵審被告，理由在於沒有法律可適用，但網軍案不同。

楊蕙如與共犯蔡福明侮辱大阪辦事處，一審台北地院判楊女、蔡各有期徒刑6月，楊女、蔡已上訴，網軍案將決戰二審。

檢察官偵辦楊蕙如引用法條，是刑法第140條「侮辱公務員公署罪」，法律規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金，對於公署公然侮辱者，亦同。

進一步說，「侮辱公務員公署罪」涵蓋3種行為，即「當場侮辱公務員」、「對公務員依法執行之職務公然侮辱」，以及「對於公署公然侮辱」，檢方起訴法條，是後面兩者 。

網軍案一審有罪判決說，刑法第140條第1項後段「侮辱公務員執行之職務罪」，不須以執行職務的「當場」為必要，只要侮辱行為達到公然的程度就成罪。

判決說，楊蕙如與網軍發表的文章，不是對政府機關提出具體指摘，而是以抽象、侮辱性言詞貶損政府機關或公務員，犯第140條第1項「後段」的「侮辱公務員執行之職務罪」，與第2項的「侮辱公署罪」。