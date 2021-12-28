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疑捲入詐領助理費 台南市議會副議長住院中遭搜索約談
台南市副議長林炳利被檢舉疑涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署今天指揮台南市調查處人員，搜索市議會副議長辦公室等多處地點，除查扣帳冊等相關物證外，傳喚相關人員到案說明。由於林炳利罹患癌症生病住院中，檢調人員也前往醫院約談後讓他繼續住院治療，全案仍漏夜偵辦中。
據了解，台南市調處今天派出20多名調查人員前往台南市議會副議長辦公室執行搜索，大陣仗引發議會員工的關注。林炳利由於癌症健康狀況不佳，目前正在醫院接受化療，並不在辦公室。檢調人員搜索1個多小時，帶回數箱證物後離去，辦案人員並到醫院約談林炳利後，考量他健康因素，讓他在醫院繼續接受治療。南檢說此案涉案被告有23人與2名證人，仍在漏夜偵辦中。
59歲的林炳利出道很早，在合併前曾經擔任3屆台南市安南區議員，台南縣市合併升格後又3度當選議員，至今已是「六連霸」。這屆台南市正副議長選舉，他獲得現任議長郭信良的邀請，以無黨籍身分與郭信良搭擋參選副議長，最後順利當選。
近2年來，台南市已有7名現任、卸任議員因涉嫌詐領或浮報助理費遭搜索，2人為無黨籍谷暮．哈就與前議員曾順良，其他5人為國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝與王家貞。其中，資深議員洪玉鳳更因二審判刑2年，褫奪公權5年、緩刑5年，已宣布不再連任。
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