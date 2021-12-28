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中山分局疑包庇色情 偵查小隊長移送北檢複訊

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

中山分局偵查隊小隊長陳瑞遜遭約談。記者潘俊宏／攝影
中山分局偵查隊小隊長陳瑞遜遭約談。記者潘俊宏／攝影
調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，檢方陸續羈押4名業者，辦案人員循線查出，中山分局前偵查小隊陳瑞遜，疑在擔任偵查佐期間，向竹聯幫天堂的大股東梁閩雄通風報信，讓梁得以規避臨檢勤務，按月收受賄款，今天搜索約談陳瑞遜與前店長林世榮到案，林世榮晚間遭辦案人員移送台北地檢署複訊。

「悅容莊」隱藏在台北市錦州街附巷弄，經營多年不停換股東與招牌，遭收押的盧宗韋梁敏雄小弟，也是股東之一，負責帶小姐到店內提供色情按摩，檢調懷疑盧知悉公務員收賄名單。

檢調在中秋前夕以「妨害風化」案由發動首波偵查，有幹部在接受詢問時，脫口說出店家每月會撥出20萬元「顧問費」打點白道，護航業者媒介色情，此證詞讓案情急轉直下，辦案箭頭轉向公務員行收賄。

當時大股東梁智南、梁閔雄（綽號小熊）兄弟檔、吳文燦（綽號火哥）否認行賄，被法院裁准羈押，許嘉惠當下聞風逃逸，沒多久就主動向檢調投案，但因對犯罪事實避重就輕，檢方認為她與重要證人串證後才出庭說明，同樣聲押獲准。

辦案人員根據查扣的筆記本過濾比對，發現店家確實每月會以「顧問費」、「包廂清潔費」等名義，固定支出開銷給特定人士，懷疑黑白兩道掛勾經營色情牟利。

色情按摩業者林世榮。記者張宏業／攝影
色情按摩業者林世榮。記者張宏業／攝影

收賄 公務員 按摩

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