中山分局疑包庇色情 偵查小隊長移送北檢複訊

中山分局偵查隊小隊長陳瑞遜遭約談。記者潘俊宏／攝影 調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，檢方陸續羈押4名業者，辦案人員循線查出，中山分局前偵查小隊陳瑞遜，疑在擔任偵查佐期間，向竹聯幫天堂的大股東梁閩雄通風報信，讓梁得以規避臨檢勤務，按月收受賄款，今天搜索約談陳瑞遜與前店長林世榮到案，林世榮晚間遭辦案人員移送台北地檢署複訊。

「悅容莊」隱藏在台北市錦州街附巷弄，經營多年不停換股東與招牌，遭收押的盧宗韋梁敏雄小弟，也是股東之一，負責帶小姐到店內提供色情按摩，檢調懷疑盧知悉公務員收賄名單。

檢調在中秋前夕以「妨害風化」案由發動首波偵查，有幹部在接受詢問時，脫口說出店家每月會撥出20萬元「顧問費」打點白道，護航業者媒介色情，此證詞讓案情急轉直下，辦案箭頭轉向公務員行收賄。

當時大股東梁智南、梁閔雄（綽號小熊）兄弟檔、吳文燦（綽號火哥）否認行賄，被法院裁准羈押，許嘉惠當下聞風逃逸，沒多久就主動向檢調投案，但因對犯罪事實避重就輕，檢方認為她與重要證人串證後才出庭說明，同樣聲押獲准。