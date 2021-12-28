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法務部今公告洗錢防制法修法 犯罪逾1億元最重判7年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天公告洗錢防制法修正草案，規定一般洗錢罪刑度為6月以上、5年以下有期徒刑，如果犯罪金額超過1億元，最重可判處7年有期徒刑。

法務部說，為落實洗錢防制措施，針對我國實務上常見的洗錢犯罪類型以及新興洗錢犯罪手法，修正洗錢防制法，修正草案共計16條，包括洗錢定義、構成要件，另增訂犯罪類型。

草案增訂「移民走私」類型犯罪，包括跨國賣春、散布猥褻物、詐欺、妨害電腦使用罪、商業會計法、組織防制條例、營業秘密法、兒少性剝削、入出國及移民法、食安法、資恐防制法等相關犯罪都納入規範。

草案修正一般洗錢罪刑度，將現行7年以下有期徒刑，修正為6月以上、5年以下有期徒刑，如犯罪所得超過1億元，則可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科2500萬元以下罰金，以符合罪刑相當原則。

草案參考澳洲刑法立法例及貪汙治罪條例財產來源不明罪模式，要求有可疑洗錢行為的當事人須真實說明財產來源，違法者可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

另外，若以不實資訊或其他方式規避洗錢申報且犯罪金額逾1億者 ，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬至5000萬元罰金。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

洗錢 法務部 移民

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