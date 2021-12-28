邱太三不滿黃越宏指為妻關說 更一審再「翻盤」獲賠償

大陸委員會主委邱太三被法治時報社社長黃越宏指妻子宋富美申請回任法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結果，邱不甘名譽遭侵害，自訴誹謗並求償300萬元，要求登報道歉。一審判黃賠80萬元，並登報道歉，二審改判黃不用賠償、道歉，但最高法院又廢棄發回。高院更一審今駁回雙方上訴，也就是維持一審判決。

邱太三自訴黃誹謗部分，一審依散布文字誹謗罪處黃拘役50日，得易科罰金，但高院2019年改判無罪確定。

黃越宏2017年間在法治時報、三立電視台「新台灣加油」節目中，指控邱太三關說宋富美回任台中地院法官，並指邱在法官法立法階段，透過民進黨向司法院施壓，邱限期5天道歉，否則提告。邱原揚言對節目主持人廖筱君、律師周武榮提告，但三立事後發聲明指「未來節目當中涉及當事人名譽或隱私部分，將會以更嚴謹的標準檢視事件議題」，邱只告黃，除求償300萬元外，要求黃在四大報、法治時報刊登道歉啟事。

邱指黃捏造事實，稱宋回任法官時，他只是台中一所大學系主任，「何德何能可以對國民黨團、司法院施壓？」「當時民進黨席次在立法院不到四分之一，如何施壓？」

黃越宏稱宋富美2011年申請回任台中地院法官已55歲，實務上，超過50歲無論是法官、檢察官申請回任，通常不被考慮，「她是為了優退的司法官年金而回任」，2006年到2016年間，沒有人可以在最後1年回任法官，宋享有例外、特殊狀況。

高院刑事庭認為當時要回任的法官有3位，除了宋富美如願到台中外，另外兩人「非自願」地調到桃園，邱太三在民進黨中有一定份量與影響力，黃越宏的報導或許與事實不一定一致，但媒體不像司法機關有調查權，他「合理懷疑」而報導，改判無罪確定。

高院民庭宣判的侵權行為損害賠償案為刑事附帶民事訴訟，更一審認為立院2011年6月間三讀通過的法官法修正版本與司法院送交立院審議的不一樣，且再任案由法官再任審查委員會、司法院人事審議委員會以多數決審查同意再任，符合規定，難以認定司法院有介入人事議案。

黃越宏辯稱有向司法院退休高層、立委幕僚求證，但未能舉證；黃又指民進黨立院黨團總召柯建銘每次召開政黨協商，會施壓司法院，司法院才破例讓宋富美回任法官，更一審認為難以採信。