新北檢出手聲請網域扣押獲准 安博盒子被斷訊

台灣安博公司負責人黃博詮，利用洪男、 徐男兩人充當人頭註冊為影視會員，竊取影視訊號源檔案提供給使用安博盒子的民眾觀看。新北地檢署今年兩度指揮刑事警察局、新竹市第一警分局、金門縣警局發動搜索，搗破3處機房、傳喚11名被告、證人等到案說明。本月21日檢方再針對安博盒子非法影像來源的56個網址聲請網域扣押獲准，24日下午5時安博盒子正式斷訊。

藝人「黑人」陳建州因使用安博盒子觀看侵權奧運還高調PO網引發風波，刑事警察局主動出擊，向新北地檢署檢察官姜長志報請指揮由電信偵查大隊第一隊、保二總隊及新竹市第一分局共辦，今年10月、11月兩度發動搜索，範圍遍及全國18處所，搗破位於新北、桃園、彰化等地的三個機房，通知11名被告與證人到案說明。

檢警調查發現，黃博詮向美國網際網路服務供應商承租網址、IP，設法使安博盒子連結到未取得版權的特定網址，公開傳輸緯來電視網等63家公司經營頻道，侵犯電視台著作權。

檢方21日針對非法影像來源其中的56個網址向新北地院聲請網域扣押獲准，3天後財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC）協助在下午五時將安博盒子斷訊。新北地檢署指出，此次行動為高檢署「查緝資通犯罪督導中心」指導，而向法院聲請扣押域名並執行 DNS RPZ（停止解析）。