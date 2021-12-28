黃承國不滿被謝寒冰指為黑道還告輸 聲請再議遭駁

名嘴謝寒冰指前國策顧問黃承國「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，稱黃有黑道背景，黃不滿而提告妨害名譽，但台北地檢署調查後處分不起訴。黃聲請再議，台灣高等檢察署審核後駁回。

今年4月間，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，重創民進黨形象，後續更遭國民黨質疑，趙家受到黃承國幫助，而黃有黑道背景。5月間，謝寒冰接受媒體採訪，直接說「黃承國帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，也指黃承國有黑道背景；翌日謝上政論節目，又說黃承國有黑道背景，為總統蔡英文介紹各地黑道。

黃承國不滿謝寒冰的指控，認為沒有幫蔡英文介紹黑道，提妨害名譽告訴。檢方調查發現，台北地方法院曾在2001年的判決指出，「告訴人表示所有事情均由天道盟的黃承國處理」，二審的裁定也曾提到黃承國有黑道背景，檢方認為黃承國的黑道背景經過法院認定。

北檢指出，黃承國當時身為國策顧問，他的背景可受公評，且與公共利益有關，此次只有特定媒體報導，台灣民眾以及媒體的立場鮮明，綠營支持人士可能不會收看偏藍的節目與報導，在信者恆信、不信者恆不信的趨勢下，黃承國的社會評價不一定有遭貶損，謝寒冰獲不起訴。