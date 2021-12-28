快訊

理專、行員涉盜領案！金管會開罰3銀行 金額達2000萬

高雄動物園改建 台電、中油、中鋼各出8千萬遭質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃承國不滿被謝寒冰指為黑道還告輸 聲請再議遭駁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

名嘴謝寒冰指前國策顧問黃承國「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，稱黃有黑道背景，黃不滿而提告妨害名譽，但台北地檢署調查後處分不起訴。黃聲請再議，台灣高等檢察署審核後駁回。

今年4月間，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，重創民進黨形象，後續更遭國民黨質疑，趙家受到黃承國幫助，而黃有黑道背景。5月間，謝寒冰接受媒體採訪，直接說「黃承國帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，也指黃承國有黑道背景；翌日謝上政論節目，又說黃承國有黑道背景，為總統蔡英文介紹各地黑道。

黃承國不滿謝寒冰的指控，認為沒有幫蔡英文介紹黑道，提妨害名譽告訴。檢方調查發現，台北地方法院曾在2001年的判決指出，「告訴人表示所有事情均由天道盟的黃承國處理」，二審的裁定也曾提到黃承國有黑道背景，檢方認為黃承國的黑道背景經過法院認定。

北檢指出，黃承國當時身為國策顧問，他的背景可受公評，且與公共利益有關，此次只有特定媒體報導，台灣民眾以及媒體的立場鮮明，綠營支持人士可能不會收看偏藍的節目與報導，在信者恆信、不信者恆不信的趨勢下，黃承國的社會評價不一定有遭貶損，謝寒冰獲不起訴。

黃承國聲請再議，但高檢署認為北檢已說明不能因謝寒冰論述角度有特定立場，就認為謝是基於「非善意」或「自始惡意」發表言論或逾越評論範疇，處分理由已敘明，沒有違背經驗法則與論理法則，聲請再議無理由。

前國策顧問黃承國（左圖）控名嘴謝寒冰誹謗，台北地檢署處分不起訴，黃聲請再議，但台灣高等檢察署駁回。圖／聯合報系資料照
前國策顧問黃承國（左圖）控名嘴謝寒冰誹謗，台北地檢署處分不起訴，黃聲請再議，但台灣高等檢察署駁回。圖／聯合報系資料照

黃承國 黑道 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文接見科展得獎師生 鼓勵把台灣科學成就推向國際

遠見調查：公投過後 朱立倫和蔡英文好感度下降最多

王浩宇憂大新竹誰贏柯文哲？ 柯文哲：別拿他話問我

政治人物好感度 侯友宜排第一 這位藍營領袖卻墊後

相關新聞

台南法拍會明年1月4日登場 2004年賓士E320 1元起標

行政執行署台南分署明年1月4日下午4點起，在該分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有轎車及小貨車等各式車輛。這次次拍賣...

尾牙「毛手毛腳」也算職場性騷擾 雇主不處理可罰50萬

年末將至，事業單位為慰勞員工辛勞，在農曆春節前後辦理尾牙或春酒聚餐活動，北市勞動局表示，依勞動部函釋，公司尾牙或春酒聚餐...

新北檢出手聲請網域扣押獲准 安博盒子被斷訊

台灣安博公司負責人黃博詮，利用洪男、 徐男兩人充當人頭註冊為影視會員，竊取影視訊號源檔案提供給使用安博盒子的民眾觀看。新...

黃承國不滿被謝寒冰指為黑道還告輸 聲請再議遭駁

名嘴謝寒冰指前國策顧問黃承國「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，稱黃有黑道背景，黃不滿而提告妨害名譽，但台北地檢署調查後...

陽明山4死9傷車禍家屬不斷再議 混凝土車輛負責人遭起訴

2017年陽明山仰德大道重大車禍釀4死9傷，混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、負責維修的真銓材料行技師盧志宏，甩鍋...

桃園男開賓士車酒駕衝進超商 大夜班店員無辜遭撞傷

桃園市魏姓男子日前酒後駕車還載朋友，清晨6點多衝入中壢區一家便利商店，造成櫃檯後側牆壁毀損，讓站在收銀機前黃姓店員左腳踝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。