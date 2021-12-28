台北分署新年首場拍賣 手工波蘭陶上架
法務部行政執行署台北分署定2022年1月4日下午3時舉辦新年度首場「123聯合拍賣會」。台北分署今天說，當天將有波蘭陶、手套口罩組、車輛、商標權、股份、石材印章等動產與多筆不動產進行拍賣及變賣。
其中，前幾次吸引民眾搶購的手工波蘭陶，還是拍賣會最吸晴的焦點，所變賣充滿可愛童趣的手工波蘭陶來自大廠Ceramika Artystyczna(CA)色彩繽紛，限量105件，拍價約市價的4折。
台北分署說，對抗寒冬的保暖觸控手套及可洗口罩組，也將進行變賣，手套口罩組為台灣製造，原價300元，限時降價每組100元。
此外，2007年8月出廠的黑灰色福特六和ESCAPE休旅車，本次將再行拍賣程序，只要應買人出價最高且達底價一半，可將這台RV車開回家。
台北分署表示，新年拍賣會中另有不動產品，有多達49筆土地要進行拍賣，多筆不動產為住宅區及商業區用地，屬投資自用兩相宜的標的。
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