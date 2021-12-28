台南法拍會明年1月4日登場 2004年賓士E320 1元起標

行政執行署台南分署明年1月4日下午4點起，在該分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有轎車及小貨車等各式車輛。這次次拍賣活動比較吸晴的物件為2004年份賓士E320，該車輛3199CC，這次是第2次拍賣，同樣不訂底價1元起標。

明年1月4日拍賣會物品包括:2004年賓士E320、2013年VOLVO V60、中華廂型車、中華小發財車、馬自達汽車等汽車、光陽機車1台、光纎熔接機等歡迎民眾競標。

台南分署表示，這次次拍賣活動比較吸晴的物件為2004年份賓士E320，該車輛3199CC，該車輛滯欠牌照稅3萬2,453元、燃料費8,640元及罰鍰900元合計4萬1,993元，第一次拍賣有民眾喊價到3萬元，但經移送機關代理人認為太便宜，故反對拍定而流標，這次是第2次拍賣，同樣不訂底價1元起標。

執行官貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。