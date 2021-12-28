聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南法拍會明年1月4日登場 2004年賓士E320 1元起標
行政執行署台南分署明年1月4日下午4點起，在該分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有轎車及小貨車等各式車輛。這次次拍賣活動比較吸晴的物件為2004年份賓士E320，該車輛3199CC，這次是第2次拍賣，同樣不訂底價1元起標。
明年1月4日拍賣會物品包括:2004年賓士E320、2013年VOLVO V60、中華廂型車、中華小發財車、馬自達汽車等汽車、光陽機車1台、光纎熔接機等歡迎民眾競標。
台南分署表示，這次次拍賣活動比較吸晴的物件為2004年份賓士E320，該車輛3199CC，該車輛滯欠牌照稅3萬2,453元、燃料費8,640元及罰鍰900元合計4萬1,993元，第一次拍賣有民眾喊價到3萬元，但經移送機關代理人認為太便宜，故反對拍定而流標，這次是第2次拍賣，同樣不訂底價1元起標。
執行官貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔。
為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言