尾牙「毛手毛腳」也算職場性騷擾 雇主不處理可罰50萬

年末將至，事業單位為慰勞員工辛勞，在農曆春節前後辦理尾牙或春酒聚餐活動，北市勞動局表示，依勞動部函釋，公司尾牙或春酒聚餐，在雇主辦理的活動時，發生員工遭受性騷擾事件，雇主仍應依性別工作平等法規定，盡性騷擾防治責任妥善處理，否則最高裁罰50萬元，並公布事業單位名稱及負責人姓名。

勞動局長陳信瑜表示，需注意及防範尾牙或春酒場合恐發生的職場性騷擾事件，可事先做職場性騷擾相關宣傳，提醒員工聚餐歡慶時，仍要注意人際互動分際，避免做出不合宜的行為。

發生性騷擾事件，依照性別工作平等法第13條規定，雇主在「知悉」員工受到性騷擾時就應立即處理，並採取立即有效糾正及補救措施。