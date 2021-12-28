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尾牙「毛手毛腳」也算職場性騷擾 雇主不處理可罰50萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

年末將至，事業單位為慰勞員工辛勞，在農曆春節前後辦理尾牙或春酒聚餐活動，北市勞動局表示，依勞動部函釋，公司尾牙或春酒聚餐，在雇主辦理的活動時，發生員工遭受性騷擾事件，雇主仍應依性別工作平等法規定，盡性騷擾防治責任妥善處理，否則最高裁罰50萬元，並公布事業單位名稱及負責人姓名。

勞動局長陳信瑜表示，需注意及防範尾牙或春酒場合恐發生的職場性騷擾事件，可事先做職場性騷擾相關宣傳，提醒員工聚餐歡慶時，仍要注意人際互動分際，避免做出不合宜的行為。

發生性騷擾事件，依照性別工作平等法第13條規定，雇主在「知悉」員工受到性騷擾時就應立即處理，並採取立即有效糾正及補救措施。

若雇主不處理，員工可再向地方勞工主管機關進行申訴，若被審定未盡職場性騷擾防治義務，雇主將被罰至少10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

員工在尾牙或春酒遇到性騷擾事件時，仍可用職場性騷擾處理，雇主若不處理最高可罰50萬。聯合報資料照
員工在尾牙或春酒遇到性騷擾事件時，仍可用職場性騷擾處理，雇主若不處理最高可罰50萬。聯合報資料照

性騷擾 職場 尾牙

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