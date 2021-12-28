陽明山4死9傷車禍家屬不斷再議 車輛負責人遭起訴

2017年陽明山仰德大道重大車禍釀4死9傷，混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、負責維修的真銓材料行技師盧志宏，甩鍋維修責任給死亡司機；士林地方法院審理3年依照過失致死罪嫌判刑，死者家屬對於陳美蘭父親陳木，指揮派工出車認為必須負責，不斷再議提告，士林地檢署偵結，依照過失致死罪嫌起訴81歲陳木。

起訴書指出，在車禍事故前一天，2017年7月18日晚上，陳美蘭委託父親陳木打電話派工，陳木涉嫌明知這輛混凝土泵浦車已經嚴重超載、移除手煞車系統，車輛上路將有可能無法有效煞停，造成交通事故及人員傷亡風險，仍聯繫阮姓司機隔天一早開車至士林區永公路245巷19號工地灌漿，導致車輛在上午8時許，在仰德大道3段與新安路口失控肇事，釀4死9傷。

陳美蘭、盧志宏歷經3年審理，今年5月遭依過失致死罪分別判處4年2月、3年6月徒刑，全案上訴中。

死者家屬及傷者則認為，陳木才是信詠工程行的實際負責人，不斷提告陳木涉嫌過失致死等罪嫌，士檢不起訴處分，被害人不斷再議，共計聲請再議3次，士林地檢署在第4度偵查後，依照過失致死罪起訴陳木。

陳木坦承，事發前一天是女兒陳美來要求他指派阮姓司機駕駛泵浦車到工地灌漿。盧志宏的父親稱，信詠的車輛都是陳木聯絡維修，早已告知陳木，這輛泵浦車沒有手煞車。

泵浦車前車主證稱，2005年販售車輛給陳木、和陳美蘭，當時洽談時車輛總重超過15公噸，若加裝混凝泵浦設備，會超過15公噸。

監理代辦驗車業者吳男稱，在驗車前幾天，陳木要求用「選手車」代驗。檢方以此認定陳木主觀上明知泵浦車嚴重超載、手煞車移除無法作用。

此車禍經台灣區汽車修理工業同業公會鑑定報告，肇事主因「後差速器的減速驅動齒輪固定螺帽脫落，造成中央傳動軸後端掉落地面，泵浦車在下坡路段無法正常引擎煞車，煞車系統失效」次要因為為「嚴重超載」車輛下坡速度因重力加速變面，及手煞車系統移除，無法有效操作手煞車達到減速作用。