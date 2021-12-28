半套店「悅容莊」再扯一人涉案 中山偵查隊一警被帶回

調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩，懷疑中山警分局偵查隊小隊長陳瑞遜在擔任偵查佐期間，向股東梁閩雄通風報信臨檢勤務，按月收受賄款，今天由台北地檢署指揮北機站、中山警分局等，兵分兩路搜索，依貪汙治罪條例帶回陳瑞遜到案釐清。

據了解，「悅容莊」隱藏在台北市錦州街附近巷弄的地下室，平常只做熟客生意，客人可先看小姐照片挑選，小姐單次服務價格2500元，升級「全套」則須另加4000至5000元現金，多年來被臨檢超過200次，經營多年不停換股東與招牌，盧宗韋是原始股東之一，負責「帶咖」到場內消費，檢調懷疑盧手中有握有公務員收賄名單。

檢調在中秋前夕以「妨害風化」案由發動首波偵查，有幹部在接受詢問時，脫口說出店家每月會撥出20萬元「顧問費」打點白道，護航業者媒介色情，此證詞讓案情急轉直下，辦案箭頭轉向公務員行收賄。

辦案人員根據查扣的筆記本過濾比對，發現店家確實每月會以「顧問費」、「包廂清潔費」等名義，固定支出開銷給特定人士，懷疑黑白兩道掛勾經營色情牟利。