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桃園男開賓士車酒駕衝進超商 大夜班店員無辜遭撞傷

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市魏姓男子日前酒後駕車還載朋友，清晨6點多衝入中壢區一家便利商店，造成櫃檯後側牆壁毀損，讓站在收銀機前黃姓店員左腳踝骨折、右手肘撕裂傷；魏經酒測值達0.47，到案後坦承不諱，檢方偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，魏姓男子（27歲）上月24日清晨3至5時在KTV飲酒作樂，結束後開黑色賓士車載友人返家，6時20分時許沿中山東路三段欲右轉往龍興路方向行駛時，因酒後注意力無法集中，失控駛入路口超商，造成超商櫃台後側牆壁毀損，咖啡機全毀，所有商品散落一地。

事發時黃姓店員（23歲）站在收銀機前，遭到車輛衝撞波及，有左腳踝骨折、右手肘撕裂等輕微傷勢，送醫後幸無大礙；警方當天上午7時許對魏男實施酒測，酒測值達0.47，依公共危險等罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦，魏男到案後坦承不諱。

檢方認為，當時天候良好，視線及路面情況良好，魏應注意而未能注意造成車禍，顯有過失，偵結後依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑，並建請依道交條例86條加重其刑至二分之一。

魏姓男子酒後駕車衝入超商，櫃台後側牆壁毀損，商品散落一地。記者楊湛華／翻攝
魏姓男子酒後駕車衝入超商，櫃台後側牆壁毀損，商品散落一地。記者楊湛華／翻攝
魏姓男子酒後駕車衝入超商，撞傷店員，檢方偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。記者楊湛華／翻攝
魏姓男子酒後駕車衝入超商，撞傷店員，檢方偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。記者楊湛華／翻攝
魏姓男子酒後駕車衝入超商，撞傷店員，檢方偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。記者楊湛華／翻攝
魏姓男子酒後駕車衝入超商，撞傷店員，檢方偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。記者楊湛華／翻攝

酒測 桃園 超商 酒駕

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