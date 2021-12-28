桃園男開賓士車酒駕衝進超商 大夜班店員無辜遭撞傷

桃園市魏姓男子日前酒後駕車還載朋友，清晨6點多衝入中壢區一家便利商店，造成櫃檯後側牆壁毀損，讓站在收銀機前黃姓店員左腳踝骨折、右手肘撕裂傷；魏經酒測值達0.47，到案後坦承不諱，檢方偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，魏姓男子（27歲）上月24日清晨3至5時在KTV飲酒作樂，結束後開黑色賓士車載友人返家，6時20分時許沿中山東路三段欲右轉往龍興路方向行駛時，因酒後注意力無法集中，失控駛入路口超商，造成超商櫃台後側牆壁毀損，咖啡機全毀，所有商品散落一地。

事發時黃姓店員（23歲）站在收銀機前，遭到車輛衝撞波及，有左腳踝骨折、右手肘撕裂等輕微傷勢，送醫後幸無大礙；警方當天上午7時許對魏男實施酒測，酒測值達0.47，依公共危險等罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦，魏男到案後坦承不諱。