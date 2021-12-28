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早餐店水壺裝漂白水害女員工誤飲 男清潔員工遭起訴
台北市信義區真芳炭烤吐司一名林姓男清潔員工，把稀釋過的漂白水裝進冷水壺裡放在桌上，讓一名鄭姓女店員誤飲漂白水，導致產生糜爛性食道炎、胃炎等傷害。台北地檢署調查後，今依過失傷害罪起訴林男。
檢警調查，林男原本是總公司人員，今年10月15日被指派去支援信義區分店。當天下午1點多，林男用塑膠製冷水壺裝著稀釋過的漂白水，準備拆下果汁機的刀片浸泡清潔，突然有客人上門，林男便放下手邊正在做的工作，跑去支援煎台。
此時，一名鄭姓女員工因為口渴，看到桌上水壺拿起來就喝，但一入口就發生異狀，其他人馬上將她送醫。經醫師診斷出現糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性傷害、胃食道逆流等傷害，所幸急救後沒有大礙。
據悉，林男辯稱，認為當初鄭女喝水前，應該自己要注意水壺裡裝的東西。檢方認為，林男應知冷水壺容易讓人誤認，卻拿來裝稀釋過漂白水，且隨手放置，沒有提醒他人注意，涉有過失，今依法提起公訴。
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