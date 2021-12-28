快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早餐店水壺裝漂白水害女員工誤飲 男清潔員工遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市信義區真芳炭烤吐司一名林姓男清潔員工，把稀釋過的漂白水裝進冷水壺裡放在桌上，讓一名鄭姓女店員誤飲漂白水，導致產生糜爛性食道炎、胃炎等傷害。台北地檢署調查後，今依過失傷害罪起訴林男。

檢警調查，林男原本是總公司人員，今年10月15日被指派去支援信義區分店。當天下午1點多，林男用塑膠製冷水壺裝著稀釋過的漂白水，準備拆下果汁機的刀片浸泡清潔，突然有客人上門，林男便放下手邊正在做的工作，跑去支援煎台。

此時，一名鄭姓女員工因為口渴，看到桌上水壺拿起來就喝，但一入口就發生異狀，其他人馬上將她送醫。經醫師診斷出現糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性傷害、胃食道逆流等傷害，所幸急救後沒有大礙。

據悉，林男辯稱，認為當初鄭女喝水前，應該自己要注意水壺裡裝的東西。檢方認為，林男應知冷水壺容易讓人誤認，卻拿來裝稀釋過漂白水，且隨手放置，沒有提醒他人注意，涉有過失，今依法提起公訴。

台北市信義區一間知名早午餐吐司店裡一名林姓男清潔員工，把稀釋過的漂白水裝進冷水壺裡放在桌上，讓一名女店員誤飲漂白水，導致糜爛性食道炎、胃炎等傷勢。台北地檢署調查後，今依過失傷害罪起訴林男。圖／本報資料照
台北市信義區一間知名早午餐吐司店裡一名林姓男清潔員工，把稀釋過的漂白水裝進冷水壺裡放在桌上，讓一名女店員誤飲漂白水，導致糜爛性食道炎、胃炎等傷勢。台北地檢署調查後，今依過失傷害罪起訴林男。圖／本報資料照

傷害罪

延伸閱讀

信義商圈巷道違停多 北市警：元旦起加強拖吊

周杰倫深夜揪團當文青　昆凌逛街「戰利品」意外曝光

涉抽大麻菸 吳宗憲兒鹿希派10萬元交保

聽見有人喊救命！信義區民宅火警 消防隊趕到破門搶救

相關新聞

桃園男開賓士車酒駕衝進超商 大夜班店員無辜遭撞傷

桃園市魏姓男子日前酒後駕車還載朋友，清晨6點多衝入中壢區一家便利商店，造成櫃檯後側牆壁毀損，讓站在收銀機前黃姓店員左腳踝...

台南法拍會明年1月4日登場 2004年賓士E320 1元起標

行政執行署台南分署明年1月4日下午4點起，在該分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有轎車及小貨車等各式車輛。這次次拍賣...

尾牙「毛手毛腳」也算職場性騷擾 雇主不處理可罰50萬

年末將至，事業單位為慰勞員工辛勞，在農曆春節前後辦理尾牙或春酒聚餐活動，北市勞動局表示，依勞動部函釋，公司尾牙或春酒聚餐...

陽明山4死9傷車禍家屬不斷再議 車輛負責人遭起訴

2017年陽明山仰德大道重大車禍釀4死9傷，混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、負責維修的真銓材料行技師盧志宏，甩鍋...

早餐店水壺裝漂白水害女員工誤飲 男清潔員工遭起訴

台北市信義區真芳炭烤吐司一名林姓男清潔員工，把稀釋過的漂白水裝進冷水壺裡放在桌上，讓一名鄭姓女店員誤飲漂白水，導致產生糜...

通緝犯不戴口罩襲警 殺人未遂判3年6月

竊盜通緝犯余明達今年5月疫情三級警戒期間，未戴口罩被警方勸阻，他取出開山刀襲警，導致1名員警脖子受傷、1名員警手臂受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。