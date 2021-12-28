千萬房貸壓垮刑警 收毒販20萬貪汙判處3年6月

台北市警局內湖分局胡姓偵查佐，涉嫌收下林姓男子毒品案處理費20萬元，事後反遭檢舉貪汙，遭停職的胡男出庭認錯，聲稱因1千萬房貸才會起貪念拿20萬元，盼法院給予緩刑機會。士林地院今下午宣判，依照貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處3年6月，褫奪公權2年。胡到庭聆判，失落步出法庭，將和律師研議是否上訴。

內湖分局偵查隊胡姓刑警，去年偵辦林姓男子毒品案，兩人互加LINE聯繫，林男在今年年初收到法院通知的毒品觀察勒戒裁定書，詢問胡姓刑警能否不要勒戒，罰錢就好。

豈料，胡心生貪念佯稱「可以處理，但上面要有好處才會幫忙」2月3日與林男約在新北三峽區咖啡店見面，當場收下20萬現金，事後個人帳戶匯款1.5還給林男。林男3月２４日因通緝遭逮捕、送往觀察勒戒，檢舉胡男收下20萬元。士林地檢署依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌起訴。

胡男出庭認錯，並積極和林男和解，已賠償10萬元。他稱，涉貪汙罪遭起訴後停職，跑外送賺取生活費，並向法官請求「希望不要進去坐牢，深怕僅20歲、心律不整的妻子一人撫養1歲多的女兒太辛苦，盼輕判給予緩刑機會」。

審判長詢問胡男的犯罪動機，胡聲稱，從警9年在偵查隊約3年，2018年買房扛1千萬房貸，每月要繳5萬多元房貸，遇上林男的毒品案後，單純想要林男提供線索偵辦他案，沒想到林男直接拿出20萬現金，才會一時起了貪念，20萬元全拿來繳拖了好幾期的房貸，後來知道這樣不對，才會轉帳1.5萬元給林男。

公訴檢察官稱，胡男自稱是林男主動提出付錢，與證據中胡自己所言「上頭需要好處」等說詞不同，房貸應是個人財務規劃，第一線警察人員知法犯法，與告訴人和解等，並無刑法第59條情堪憫恕適用，不能給予緩刑。