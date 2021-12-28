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瑞莎老公疑涉恐嚇 桃園地檢署「同名同姓案件」偵辦中
藝人瑞莎近年年致力培育台灣韻律體操選手，今年4月卻遭網友爆料指控，文章下方也引來各界留言；有3名選手、教練在留言區遭不明人士出言恐嚇，經查IP竟來自瑞莎丈夫李兆開住家，像桃園警方提告他恐嚇及妨害名譽等罪。桃園地檢署今指出，有一件同名同姓的恐嚇案正在偵辦中。
藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」指導選手，盼能助台灣選手登上奧運舞台，過去她在推動韻律體操過程，也曾多次點出所遭遇的困境，然而今年4月有網友在網路論壇Dcard發出「黑特瑞莎真的有付出這麽多？」文章，先是感謝瑞莎的付出，但也質疑帳目不明，並指控瑞莎創辦的隊伍是挖角其他地方辛苦培育出來的選手，文章後來遭到刪除。
據「鏡週刊」報導，有選手及教練在文章下方留言，卻收到匿名帳號回文恐嚇，除指名道姓嗆聲，更點出就讀學校，揚言到校門口「等你們」等語；其中2名選手和1位教練決定報警，檢警才發現留言的IP位置來自瑞莎丈夫李兆開住家。
受理案件的龍潭警方指出，李男今年4月間不滿教練、選手等3人留言，認為是抹黑瑞莎並散布不當言論，便在下方留言反駁；3名告訴人以李男留言涉嫌恐嚇及妨害名譽提告，警方8月時已函送地檢署偵辦。
對此桃園地檢署回應，目前有一件被告名為「李兆開」的恐嚇案，目前正在偵辦中，雖同名同姓但未證實是否是藝人瑞莎的丈夫。
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