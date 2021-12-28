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人力公司欠繳逾400件通行費、停車費 查封車輛前繳清罰款

中央社 / 桃園28日電

桃園市某人力仲介公司2年多來欠繳400多件高速公路通行費、路邊停車費達新台幣8萬餘元。行政執行署桃園分署日前趁公司負責人車輛臨停路邊時進行查封拖吊，當下讓他繳清罰款。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，中壢區一間人力仲介公司，民國107年11月至去年8月間，欠繳行駛高速公路通行費272件、路邊停車費160件，加上罰鍰，共計8萬397元，經交通部高速公路局北區養護工程分局、桃園市政府交通局移送桃園分署強制執行。

桃園分署表示，日前經桃園市交通局查出義務人車輛停放在桃園地方法院附近停車格，立即通報桃園分署人員進行現場查封拖吊，在準備拖車之際，剛從法院開完庭出來的負責人匆匆現身，向桃園分署執行人員表示，是因為公司員工忘記繳納，才會積欠罰款，當下立即以網銀匯款將積欠2年多的欠款一次繳清。

桃園分署呼籲，欠繳停車費及通行費的車主，收到繳款通知後，務必在期限內自行繳納欠款，以免愛車遭到查扣，得不償失。

桃園 法務部

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