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台南永康取締酒駕4天11件 其中10件公共危險送辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康今年1至11月酒後駕車交通事故至少155件，元旦連續假期飲酒機會增加，永康分局24日到明年1月2日連10天擴大取締，4天來取締酒駕11件，10件移送公共危險，1件行政裁罰。警方表示，未來一周會不定時在「易發生酒駕及肇事路段、時段」提高執法密度強度，

警方表示，111年元旦連續假期4天永康區內交流道、交通要道、車站規畫交通疏導，在永康大灣交流道、永康交流道，永康火車站、大橋火車站及重要樞紐道路中華路、中山南(北)路、中正南(北)路、復興路、大灣路交通疏導，尖峰時段引導管制人車，請用路人遵從警察指揮。

永康分局表示，連假外出時如遇車多壅塞，建議走替代道路，配合員警指揮，嚴禁紅線違停、並排停車，保持路口淨空，路口務必禮讓行人。

台南永康取締酒駕4天11件、10件公共危險送辦。圖／警方提供
台南永康取締酒駕4天11件、10件公共危險送辦。圖／警方提供
台南永康取締酒駕4天11件、10件公共危險送辦。圖／警方提供
台南永康取締酒駕4天11件、10件公共危險送辦。圖／警方提供

酒駕 台南

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