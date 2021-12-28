聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南永康取締酒駕4天11件 其中10件公共危險送辦
台南永康今年1至11月酒後駕車交通事故至少155件，元旦連續假期飲酒機會增加，永康分局24日到明年1月2日連10天擴大取締，4天來取締酒駕11件，10件移送公共危險，1件行政裁罰。警方表示，未來一周會不定時在「易發生酒駕及肇事路段、時段」提高執法密度強度，
警方表示，111年元旦連續假期4天永康區內交流道、交通要道、車站規畫交通疏導，在永康大灣交流道、永康交流道，永康火車站、大橋火車站及重要樞紐道路中華路、中山南(北)路、中正南(北)路、復興路、大灣路交通疏導，尖峰時段引導管制人車，請用路人遵從警察指揮。
永康分局表示，連假外出時如遇車多壅塞，建議走替代道路，配合員警指揮，嚴禁紅線違停、並排停車，保持路口淨空，路口務必禮讓行人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言