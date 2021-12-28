悲劇過後仍沒收到教訓？高市警昨晚又抓43件酒駕

高雄38歲男子黃子洋駕駛BMW轎車，酒駕撞人釀1死3傷悲劇，高雄市警局昨深夜執行高強度「酒駕大執法」，一名外籍移工酒後騎電動車，被湖內警方攔查，酒測值高達0.81毫克，警方統計整夜開出43張罰單，其中20件酒測值超過0.25毫克，都被依公共危險罪移送地檢署偵辦。

黃男2006、2009年因酒駕肇事被警方移送，仍心存僥倖，前天晚間7時許，他從鹽埕區一家咖啡館狂飲自備的威士忌後，開車離開，行經高雄市前金區河東路、國民街口，闖越路口紅燈撞擊走在斑馬線上的范姓女子一家4口，范女送醫後不治死亡，其餘3人則分別受有輕重傷。

案發後高雄市長陳其邁指示警方從速從嚴偵辦，黃男經檢方複訊後聲押獲准；警方昨天宣布展開連續8天的「酒駕大執法」，高雄市警局長黃明昭重回前晚的事故現場坐鎮，還親自上陣揮舞指揮棒攔查，宣示警方執法決心。

湖內區一名外籍移工，昨深夜酒後騎著電動自行車上路，在湖內區中山路一段與東方路口因騎車搖搖晃晃，被巡邏員警攔下，一經酒測他的酒測值高達0.81毫克，警方詢問後依公共危險罪送辦。

根據警方統計，昨深夜10點半至今早7時，全市17個分局累計開出43件酒後駕車罰單，其中舉發23件含機車19件、汽車4件，另有20件因酒測值超過0.25毫克，被依公共危險罪移送地檢署偵辦。