遭攔查開車加速逃逸害警傷 男妨害公務被起訴

北市一名林姓男子，今年11月某日晚間，因車內飄出濃濃大麻味遭警攔查，他卻找藉口趁機開車逃逸，且現場員警拉A柱被拖行拉傷。台北地檢署調查後，今依妨害公務、傷害、肇事逃逸等罪起訴他。至於涉嫌施用大麻部分，另案偵辦。

檢方調查，今年11月某日晚間，林姓男子駕車行徑北市辛亥路、復興南路口時，因為他車內飄出濃濃大麻味遭警方攔查，他雖然停下車來自願同意被搜索，卻跟盤查員警講想回車上拿香菸來抽，趁機爬進駕駛座踩油門加速逃逸。