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遭攔查開車加速逃逸害警傷 男妨害公務被起訴
北市一名林姓男子，今年11月某日晚間，因車內飄出濃濃大麻味遭警攔查，他卻找藉口趁機開車逃逸，且現場員警拉A柱被拖行拉傷。台北地檢署調查後，今依妨害公務、傷害、肇事逃逸等罪起訴他。至於涉嫌施用大麻部分，另案偵辦。
檢方調查，今年11月某日晚間，林姓男子駕車行徑北市辛亥路、復興南路口時，因為他車內飄出濃濃大麻味遭警方攔查，他雖然停下車來自願同意被搜索，卻跟盤查員警講想回車上拿香菸來抽，趁機爬進駕駛座踩油門加速逃逸。
現場車外一名嚴姓員警連忙拉住車子的A柱，想要攔下林男，但沒成功還被拖行受傷。事後，嚴姓員警提告傷害，警方也循線將林男追捕到案。據悉，林男坦承犯行，辯稱當時心情不好，與家裡有糾紛，才會做出這種錯事，對於員警很抱歉。檢方今依法起訴。
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