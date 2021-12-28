擅用警政系統查妻個資57次 桃園二線三星警官遭起訴

桃園市警察局楊姓警務正任職防治科期間，以公務電腦、帳號密碼登入警政系統，假借家戶訪查、勤區訪查等名目，查詢時任妻子胡女婚姻狀況等戶籍資料多達57次，遭胡檢舉後曝光，桃園地檢署偵結依公務員登載不實罪起訴他。

檢警調查，楊姓警務正（49歲）於2018年4月23日至2020月4月13日間任職市警局防治科，期間為探知時任妻子胡女（兩人於2021年初離婚），多次登入警政署警政知識聯網的勤區查詢系統及刑案資訊系統，查詢胡的戶籍資料多達57次，被胡察覺後向桃園市刑警大隊檢舉。

檢警查，楊男於執勤時間在公務電腦連接系統，並以公務帳號、密碼登入，填寫查詢用途欄位時則謊報是「家戶訪查」、「執行戶口相關業務」、「警勤區訪查」或「未填載」。